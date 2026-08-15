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FPF ordenó reducción de tres puntos a histórico club de la Liga 1 y así quedó la tabla
La Cámara de Conciliación y Resolución de Disputas de la FPF ordenó la reducción de puntos en la tabla acumulada contra un club de la Liga 1 2026. Te contamos los detalles de esta medida.
¡Remezón en el fútbol peruano! En plena disputa por la fecha cinco del Torneo Clausura 2026, la FPF, a través de la Cámara de Conciliación y Resolución de Disputas, ordenó que un club de la Liga 1 sea castigado con la reducción de tres puntos en el campeonato. Se trata de UTC de Cajamarca, que ve complicado su permanencia en la máxima categoría.
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FPF ordenó reducción de tres puntos a histórico club de la Liga 1
El ‘Gavilán del Norte’ no venía atravesando su mejor momento luego de haber sido sancionado previamente por la FPF. Sin embargo, mientras se preparaba para enfrentar a Alianza Lima, se conoció por medio del periodista Ernesto Macedo que UTC sufrió una reducción de tres puntos en la tabla acumulada por no cumplir con el pago de una deuda pendiente con un exjugador.
El club fue notificado mediante el Laudo N.° 723-2026-B-CCRD-FPF sobre su obligación de cancelar a John Fajardo la deuda correspondiente, para lo cual tenía un plazo de 45 días naturales. No obstante, no cumplieron con el pago dentro del tiempo establecido, por lo que el Tribunal Arbitral de la Cámara de Conciliación y Resolución de Disputas ordenó una nueva sanción en su contra.
Cámara de Conciliación y Resolución de Disputas de la FPF sanción con la reducción de tres puntos a UTC.
Además de sufrir la resta de puntos, UTC quedó impedido de inscribir futbolistas nacionales durante el siguiente periodo de fichajes, una situación que complica todavía más su panorama ante la posibilidad de tener que pelear por la permanencia o incluso afrontar un eventual descenso.
Así quedó la tabla acumulada de la Liga 1 2026 tras la sanción a UTC
Con esta nueva sanción, el cuadro cajamarquino acumula una reducción total de 10 puntos por incumplir sus obligaciones económicas con exjugadores de la institución. Esta situación ha golpeado seriamente al 'Gavilán del Norte' y lo convierte en uno de los principales candidatos a perder la categoría esta temporada.
|Puesto
|Equipo
|PJ
|DF
|Puntos
|1
|Alianza Lima
|21
|25
|48
|2
|Los Chankas
|21
|4
|41
|3
|Cienciano
|21
|9
|36
|4
|Universitario
|21
|9
|36
|5
|Cusco FC
|22
|2
|36
|6
|Melgar
|21
|10
|35
|7
|Deportivo Garcilaso
|21
|6
|35
|8
|Alianza Atlético
|21
|0
|27
|9
|Sporting Cristal
|21
|0
|26
|10
|Comerciantes Unidos
|22
|-2
|26
|11
|Sport Boys
|21
|-2
|25
|12
|Atlético Grau
|22
|-6
|23
|13
|Sport Huancayo
|21
|-7
|23
|14
|ADT Tarma
|21
|-3
|21
|15
|FC Cajamarca
|21
|-6
|21
|16
|CD Moquegua
|21
|-9
|21
|17
|Juan Pablo II
|22
|-20
|21
|18
|UTC
|21
|-10
|10
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