INSÓLITO ROBO en Florida: fue a Walmart y terminó QUITÁNDOLE EL AUTO a un guardia de seguridad

Una mujer fue arrestada en Orlando, Florida, luego de que presuntamente empujara a un guardia de seguridad en Walmart y tomara su vehículo durante la madrugada del martes. El insólito caso ocurrió en una tienda de Walmart en EE. UU. y terminó con la detención de la sospechosa, quien ahora enfrenta cargos por robo y agresión.

Anny Louis, de 38 años, fue acusada de robo de vehículo y agresión.

¿Qué pasó con el guardia de seguridad en Walmart de Orlando?

De acuerdo con la información difundida por News On 6, la Policía de Orlando recibió una alerta poco después de la 1 a. m. por un supuesto asalto en el Walmart ubicado en 3101 W. Princeton Street. Al llegar al establecimiento, los agentes encontraron a Anny Louis, de 38 años, dentro del vehículo de seguridad. Según el reporte policial, la mujer estaba sentada en el asiento del conductor mientras "bebía un refresco".

Los oficiales le pidieron que bajara del automóvil, pero no obtuvieron respuesta. Finalmente, se acercaron, la retiraron del vehículo y procedieron a esposarla.

El guardia relató que había visto a Louis sentada en una acera del estacionamiento y se acercó a hablar con ella mientras realizaba sus labores, vestido con su uniforme y portando su identificación. Según su versión, la mujer lo empujó en el rostro con la mano abierta y luego ingresó al vehículo.

Mujer de Florida enfrenta cargos tras presunto robo en Walmart

Según la declaración jurada citada por News On 6, Louis habría intentado poner en marcha el vehículo y retirarse del lugar. Sin embargo, el guardia logró impedirlo durante un forcejeo con la palanca de cambios y posteriormente retiró las llaves. El trabajador llamó al 911 y explicó a los agentes que la mujer no tenía autorización para ingresar al automóvil ni para agredirlo. El guardia no reportó lesiones, pero indicó que deseaba presentar cargos.

Tras el incidente, Louis fue trasladada a la cárcel del condado de Orange. Según los registros penitenciarios, enfrenta cargos por robo de auto y agresión contra un guardia de seguridad.

El caso ocurrido en Orlando vuelve a llamar la atención por la particular secuencia de hechos: lo que comenzó en un Walmart de Florida terminó con una mujer detenida por presuntamente intentar llevarse un vehículo de seguridad.