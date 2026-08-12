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Partidos de hoy, jueves 13 de agosto EN VIVO: horarios, resultados y dónde ver fútbol por TV

Revisa la programación completa de partidos para hoy, jueves 13 de agosto, con horarios y canales de transmisión para los diferentes torneos.

Francisco Esteves
Partidos de hoy, jueves 13 de agosto EN VIVO.
Partidos de hoy, jueves 13 de agosto EN VIVO. | Foto: Composición Líbero.
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Revisa la programación completa de partidos para hoy, jueves 13 de agosto, en todas partes del mundo. A continuación, te brindamos los horarios y canales de transmisión de los compromisos más relevantes alrededor del planeta, con torneos sumamente apasionantes como la Europa League, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, y mucho más.

PSG se consagró campeón de la Supercopa de Europa.

PUEDES VER: PSG venció 2-1 a Aston Villa y se consagró campeón de la Supercopa de Europa

Partidos de hoy por la Europa League

PartidoHorarioCanal
Paphos vs Salzburg12.00 p. m.Sport TV4, Cytavision on the Go
Omonia Nicosia vs Lincoln Red Imps12.00 p. m.Cytavision Sports 1, Cytavision on the Go
CSU Craiova vs KuPS12.00 p. m.Club Channel, Digi Sport 1 Romania
Beşiktaş vs Hradec Králové12.00 p. m.S Sport+, Moja TV, OnePlay, Arena Sport 2
Górnik Zabrze vs Ferencváros12.00 p. m.Onefootball, 5Sport, Polsat Sport 1
Víkingur Reykjavík vs Thun12.30 p. m.SRF info, RTS Sport, Blue Sport
KÍ vs Lech Poznań12.30 p. m.Cпорт 1, TVP2, sport.tvp.pl, TVP Sport App
CSKA Sofia vs Maccabi Tel Aviv1.00 p. m.Onefootball, Sport 1, Diema Sport
Anderlecht vs PAOK1.30 p. m.Sport TV2, Club RTL, Proximus Pickx
Rangers vs Jagiellonia Białystok1.30 p. m.Rangers TV, Polsat Sport 2, Polsat Box Go
Hearts vs Benfica1.45 p. m.Hearts TV, Canal Gol Brazil, 5 Live
Egnatia Rrogozhinë vs Shamrock Rovers2.00 p. m.LOITV, RTSH Sport, LOITV, Klani IM

Partidos de hoy por la Copa Libertadores

PartidoHorarioCanal
Mirassol vs LDU Quito5.00 p. m.ESPN y Disney+
Rosario Central vs Corinthians7.30 p. m.ESPN 5 Disney+

Partidos de hoy por la Copa Sudamericana

PartidoHorarioCanal
Santos vs Macará5.00 p. m.DSports y DGO
Vasco da Gama vs Olimpia5.00 p. m.DSports y DGO
Cienciano vs Botafogo7.30 p. m.ESPN y Disney+

Partidos de hoy por la Leagues Cup de Norteamérica

PartidoHorarioCanal
Philadelphia Union vs Santos Laguna6.00 p. m.Apple TV
New York City vs Necaxa6.30 p. m.Apple TV
América vs Austin7.30 p. m.Apple TV
Cruz Azul vs Chicago Fire8.00 p. m.Apple TV
Portland Timbers vs Tijuana9.30 p. m.Apple TV

Partidos de hoy por la Copa Ecuador

PartidoHorarioCanal
Astillero vs Daquilema3.00 p. m.DSports y DGO
Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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