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Partidos de hoy, jueves 13 de agosto EN VIVO: horarios, resultados y dónde ver fútbol por TV
Revisa la programación completa de partidos para hoy, jueves 13 de agosto, con horarios y canales de transmisión para los diferentes torneos.
Revisa la programación completa de partidos para hoy, jueves 13 de agosto, en todas partes del mundo. A continuación, te brindamos los horarios y canales de transmisión de los compromisos más relevantes alrededor del planeta, con torneos sumamente apasionantes como la Europa League, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, y mucho más.
Partidos de hoy por la Europa League
|Partido
|Horario
|Canal
|Paphos vs Salzburg
|12.00 p. m.
|Sport TV4, Cytavision on the Go
|Omonia Nicosia vs Lincoln Red Imps
|12.00 p. m.
|Cytavision Sports 1, Cytavision on the Go
|CSU Craiova vs KuPS
|12.00 p. m.
|Club Channel, Digi Sport 1 Romania
|Beşiktaş vs Hradec Králové
|12.00 p. m.
|S Sport+, Moja TV, OnePlay, Arena Sport 2
|Górnik Zabrze vs Ferencváros
|12.00 p. m.
|Onefootball, 5Sport, Polsat Sport 1
|Víkingur Reykjavík vs Thun
|12.30 p. m.
|SRF info, RTS Sport, Blue Sport
|KÍ vs Lech Poznań
|12.30 p. m.
|Cпорт 1, TVP2, sport.tvp.pl, TVP Sport App
|CSKA Sofia vs Maccabi Tel Aviv
|1.00 p. m.
|Onefootball, Sport 1, Diema Sport
|Anderlecht vs PAOK
|1.30 p. m.
|Sport TV2, Club RTL, Proximus Pickx
|Rangers vs Jagiellonia Białystok
|1.30 p. m.
|Rangers TV, Polsat Sport 2, Polsat Box Go
|Hearts vs Benfica
|1.45 p. m.
|Hearts TV, Canal Gol Brazil, 5 Live
|Egnatia Rrogozhinë vs Shamrock Rovers
|2.00 p. m.
|LOITV, RTSH Sport, LOITV, Klani IM
Partidos de hoy por la Copa Libertadores
|Partido
|Horario
|Canal
|Mirassol vs LDU Quito
|5.00 p. m.
|ESPN y Disney+
|Rosario Central vs Corinthians
|7.30 p. m.
|ESPN 5 Disney+
Partidos de hoy por la Copa Sudamericana
|Partido
|Horario
|Canal
|Santos vs Macará
|5.00 p. m.
|DSports y DGO
|Vasco da Gama vs Olimpia
|5.00 p. m.
|DSports y DGO
|Cienciano vs Botafogo
|7.30 p. m.
|ESPN y Disney+
Partidos de hoy por la Leagues Cup de Norteamérica
|Partido
|Horario
|Canal
|Philadelphia Union vs Santos Laguna
|6.00 p. m.
|Apple TV
|New York City vs Necaxa
|6.30 p. m.
|Apple TV
|América vs Austin
|7.30 p. m.
|Apple TV
|Cruz Azul vs Chicago Fire
|8.00 p. m.
|Apple TV
|Portland Timbers vs Tijuana
|9.30 p. m.
|Apple TV
Partidos de hoy por la Copa Ecuador
|Partido
|Horario
|Canal
|Astillero vs Daquilema
|3.00 p. m.
|DSports y DGO
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