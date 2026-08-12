Lionel Messi sufrió fuerte noticia que afecta profundamente a todos sus hinchas

Lionel Messi fue noticia esta semana por un suceso lamentable, ya que su padre, Jorge, falleció a los 68 años de edad. Tras ese triste hecho, los hinchas esperaban verlo en acción nuevamente con el Inter Miami y deseaban que convierta gol para tener por lo menos una alegría en medio de lo ocurrido. Sin embargo, el argentino recibió una fuerte noticia nuevamente.

Resulta que el elenco de Florida enfrentó a León de México por la Fase de Grupos de la Leagues Cup 2026, pero el astro del fútbol mundial no arrancó como titular sino que fue enviado a la banca de suplentes. La 'Pulga' ingresó al inicio de la segunda mitad e hizo lo posible por revertir el marcador, pero finalmente su equipo terminó cayendo por 3-2.

Esta derrota significó la eliminación de Inter Miami de la competición internacional, pero no solo eso. sino que es la primera vez en su historia que Lionel Messi queda fuera de un torneo en la primera etapa, lo que representa una devastadora noticia para él. Ahora el ex Barcelona deberá centrarse en los retos que se le avecinan dentro de la MLS.

Lionel Messi se despidió de su papá

El último sábado Lionel Messi confirmó y comunicó la muerte de su padre, Jorge Messi, en su natal Rosario, Argentina. El ídolo de masas realizó una publicación en sus redes sociales donde dejó una fotografía suya junto a su progenitor y un conmovedor mensaje que generó millones de reacciones en todas partes del mundo, incluyendo la de figuras como Cristiano Ronaldo.

Lionel Messi y su profundo mensaje.

"Pa, todavía no puedo creer que te hayas ido. No caigo, o mejor dicho, no quiero caer. Se me hace muy difícil imaginarme que ya no te voy a ver más, que no vamos a hablar más. Sé que estabas sufriendo y que es lo mejor, pero te fuiste muy pronto. Todavía nos quedaba mucho por disfrutar juntos", indicó el que, para muchos, es mejor jugador de la historia.