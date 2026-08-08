Barcelona y Real Madrid envían sentidos mensajes a Lionel Messi por la muerte de Jorge Messi

Lionel Messi está de luto. En la madrugada de este sábado, el capitán de la selección argentina sufrió el lamentable deceso de su padre Jorge Messi a los 68 años de edad tras estar meses internado en el Sanatorio Centro de Rosario.

Como era de esperarse, varias instituciones deportivas se pronunciaron al respecto y dos de los clubes más importantes de España como el Real Madrid y Barcelona también lo hicieron. El equipo que le dio la oportunidad de debutar en la profesional expresó su más sincero pésame a la familia Messi, mientras que su rival de toda la vida envió sus condolencias.

Comunicado del Barcelona sobre Jorge Messi

“El Presidente y la Junta Directiva del FC Barcelona expresan su más sincero pésame por el fallecimiento de Jorge Messi, padre del jugador y leyenda del Barça Lionel Messi, y trasladan en nombre de todo el barcelonismo sus condolencias a la familia Messi.

El FC Barcelona agradece el compromiso de Jorge Messi con nuestro Club por confiarle los inicios y los años de máximo esplendor de la carrera futbolística de su hijo Leo”, se puede leer en el comunicado emitido por el conjunto culé.

Comunicado del Barcelona sobre Jorge Messi.

Comunicado del Real Madrid sobre Jorge Messi

"El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Jorge Messi, padre de Leo Messi. Nuestro club quiere mostrar sus condolencias a Leo, a su familia y a todos sus seres queridos. Descanse en paz", escribió el cuadro blanco.

Comunicado del Real Madrid sobre Jorge Messi.

Comunicado del Sanatorio Centro sobre el deceso de Jorge Messi

“SANATORIO CENTRO, a través de su Director Médico, cumple con el penoso deber de informar el fallecimiento del paciente JORGE MESSI, de 68 años de edad, ocurrido en el día de la fecha, a las 02:00 hs

Acompañamos a sus familiares y seres queridos en este difícil momento, expresándoles nuestras más sinceras condolencias.

En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos de los pacientes, y por respeto a la privacidad de la familia, no se brindarán mayores detalles sobre las circunstancias médicas del fallecimiento”.