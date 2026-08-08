El fútbol argentino acompaña a Messi: los sentidos mensajes de clubes tras la muerte de Jorge Messi

Jorge Horacio Messi, padre de Lionel Messi, perdió la vida la madrugada de este sábado 8 de agosto tras una prolongada batalla contra una delicada enfermedad. El padre del astro argentino vivió sus últimos momentos en un sanatorio privado de la ciudad de Rosario, donde se encontraba hospitalizado desde hace varias semanas.

Clubes e instituciones envían sentidos mensajes tras la muerte de Jorge Messi

Tras confirmarse el fallecimiento del padre y principal impulsor de la carrera de Lionel Messi, varios clubes de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina, así como otras grandes instituciones del deporte rey extendieron sus condolencias al entorno más íntimo del capitán albiceleste.

Newell’s despide a Jorge Messi con sentida publicación

Newell's lamentó la muerte de Jorge Messi.

Conmebol envía fuerzas a Lionel Messi tras la muerte de su padre

Conmebol extendió sus condolencias tras la muerte de Jorge Messi.

Rosario Central de luto tras la muerte de Jorge Messi

Rosario Central de luto tras la muerte de Jorge Messi.

CA Huracán envía fuerzas a la familia de Lionel Messi

Huracán se pronunció tras la muerte de Jorge Messi y expresó sus condolencias.

RFEF lamentó el fallecimiento de Jorge Messi

RFEF lamentó el fallecimiento de Jorge Messi.

El rol de Jorge Messi en la carrera de su hijo Lionel

La influencia de Jorge Messi va más allá de la relación padre-hijo con Lionel. El padre y representante del ‘10’ argentino fue determinante en el desarrollo de su carrera profesional. Desde los inicios de Lionel en Newell’s Old Boys, el difunto padre del astro del fútbol se encargó de gestionar junto al FC Barcelona el traslado a España, cuando el club se ofreció a costear el tratamiento hormonal del capitán de la ‘Scaloneta’.

Messi rompió su silencio durante el Mundial 2026

Tras divulgarse las versiones sobre el estado de salud de su padre, Lionel Messi rompió su silencio en pleno Mundial 2026 para revelar el duro momento que venía atravesando su círculo familiar: “La verdad que por la familia más que nada, porque siempre está ahí, siempre acompaña. Ahora estamos en un momento difícil. Así que se juntaron muchas cosas, pero obviamente también por ellos, que es un grupo espectacular que me sostiene y me hace estar feliz”, señaló.

Cabe precisar que, al cierre de esta nota, Lionel Messi no ha emitido ningún pronunciamiento tras la pérdida de su padre. De igual forma, se desconocen los detalles sobre enfermedad que padecía Jorge Messi y que lo mantuvo durante varias semanas en una dura batalla hasta la madrugada de hoy.