Partidos de Liga 1: programación, horarios y canales para ver la fecha 4 del Torneo Clausura

La Liga 1 está al rojo vivo y, disputadas las primeras tres fechas del Torneo Clausura, Alianza Lima y Melgar son líderes, pero un importante grupo de equipos le pisa los talones, entre ellos Universitario y Sporting Cristal. A continuación, conoce cómo se juega la cuarta jornada, que contará con dos partidos denominados clásicos.

Programación fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga 1

Jueves 6 de agosto

15.00 | Alianza Atlético vs Cienciano | Estadio Campeones del 26, Sullana

Viernes 7 de agosto

13.00 | Sport Huancayo vs Los Chankas | Estadio IPD Huancayo

15.15 | Comerciantes Unidos vs Cusco FC | Estadio Juan Maldonado Gamarra, Cutervo

20.30 | Universitario vs Sporting Cristal | Estadio Monumental, Lima

Sábado 8 de agosto

13.00 | UTC vs ADT | Estadio Héroes de San Ramón, Cajamarca

15.30 | Juan Pablo II vs Atlético Grau | Complejo Deportivo Juan Pablo II

20.00 | Sport Boys vs Alianza Lima | Estadio Nacional

Domingo 9 de agosto

13.00 | Deportivo Garcilaso vs CD Moquegua | Estadio Garcilaso de la Vega, Cusco

15.30 | FBC Melgar vs FC Cajamarca | Estadio Monumental UNSA, Arequipa

¿Dónde ver partidos por el Torneo Clausura de la Liga 1?

Todos los partidos de la Liga 1 son transmitidos por el canal L1 MAX (anteriormente Liga 1 MAX), canal disponible en diferentes operadores como Movistar TV, DirecTV, Claro, Best Cable, entre otros. Asimismo, los encuentros puedes verlos ONLINE por L1 MAX, Movistar TV App, DGO y Fanatiz.

¿Cómo se define al campeón de la Liga 1?

Si Alianza Lima se corona en el Clausura, se proclamará automáticamente campeón nacional. De lo contrario, si otro club obtiene el segundo torneo del año, el título se definirá en playoffs: jugarán los ganadores del Apertura y Clausura junto a los dos mejores de la tabla acumulada. No obstante, si el vencedor de alguno de los torneos cortos termina además entre los dos primeros del acumulado, sellará su pase directo a la gran final.