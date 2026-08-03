Partidos de Liga 1: programación, horarios y canales para ver la fecha 4 del Torneo Clausura
La Liga 1 está al rojo vivo. Alianza Lima y Melgar lideran la tabla, mientras que Universitario y Sporting Cristal están al acecho. Conoce la programación de la fecha 4 del Clausura.
La Liga 1 está al rojo vivo y, disputadas las primeras tres fechas del Torneo Clausura, Alianza Lima y Melgar son líderes, pero un importante grupo de equipos le pisa los talones, entre ellos Universitario y Sporting Cristal. A continuación, conoce cómo se juega la cuarta jornada, que contará con dos partidos denominados clásicos.
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Programación fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga 1
Jueves 6 de agosto
- 15.00 | Alianza Atlético vs Cienciano | Estadio Campeones del 26, Sullana
- Viernes 7 de agosto
- 13.00 | Sport Huancayo vs Los Chankas | Estadio IPD Huancayo
- 15.15 | Comerciantes Unidos vs Cusco FC | Estadio Juan Maldonado Gamarra, Cutervo
- 20.30 | Universitario vs Sporting Cristal | Estadio Monumental, Lima
Sábado 8 de agosto
- 13.00 | UTC vs ADT | Estadio Héroes de San Ramón, Cajamarca
- 15.30 | Juan Pablo II vs Atlético Grau | Complejo Deportivo Juan Pablo II
- 20.00 | Sport Boys vs Alianza Lima | Estadio Nacional
Domingo 9 de agosto
- 13.00 | Deportivo Garcilaso vs CD Moquegua | Estadio Garcilaso de la Vega, Cusco
- 15.30 | FBC Melgar vs FC Cajamarca | Estadio Monumental UNSA, Arequipa
¿Dónde ver partidos por el Torneo Clausura de la Liga 1?
Todos los partidos de la Liga 1 son transmitidos por el canal L1 MAX (anteriormente Liga 1 MAX), canal disponible en diferentes operadores como Movistar TV, DirecTV, Claro, Best Cable, entre otros. Asimismo, los encuentros puedes verlos ONLINE por L1 MAX, Movistar TV App, DGO y Fanatiz.
¿Cómo se define al campeón de la Liga 1?
Si Alianza Lima se corona en el Clausura, se proclamará automáticamente campeón nacional. De lo contrario, si otro club obtiene el segundo torneo del año, el título se definirá en playoffs: jugarán los ganadores del Apertura y Clausura junto a los dos mejores de la tabla acumulada. No obstante, si el vencedor de alguno de los torneos cortos termina además entre los dos primeros del acumulado, sellará su pase directo a la gran final.
¡Vamos al Circo!
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