Paolo Guerrero, delantero de Alianza Lima, se pronunció tras la victoria del cuadro blanquiazul por 3-1 ante Alianza Atlético de Sullana, por la fecha 3 del Torneo Clausura. El delantero expresó su felicidad por el resultado. Sin embargo, también aprovechó para explicar la razón por la cual no ha estado marcando goles en las últimas jornadas.

¿Por qué Paolo Guerrero no está haciendo goles con Alianza Lima?

En declaraciones a la prensa tras el triunfo ante el ‘Vendaval’, Guerrero explicó que el motivo que lo mantiene alejado de las redes se debe a disposiciones tácticas del comando técnico encabezado por el profesor Pablo Guede. No obstante, se mostró optimista en cortar su sequía goleadora en los próximos encuentros por el torneo local.

“De hecho quiero hacer goles y ya se lo dije al profe, ya se lo manifesté, pero el profe me pide jugar un poco en el rombo, un poco más retrasado, pero creo que siempre llegando al área. En cualquier momento creo que se me presenta la virgen de Eryc (Castillo) para poder yo también anotar. Yo le reitero día a día al profe que quiero hacer goles. Yo me meto al área, piso el área para tener situaciones y que se me presenten”, comentó el 'Depredador'.

Alianza Lima venció por 3-1 a Alianza Atlético en Matute.

Paolo Guerrero elogió a Eryc Castillo

En otro momento, Guerrero destacó el buen momento que atraviesa Eryc Castillo, quien lleva 15 goles anotados en la presente temporada y fue la figura del equipo ante los sullanenses: “Viene muy bien la 'culebra', que siga así, metiendo goles. El equipo viene haciendo un gran trabajo y se le están presentando las oportunidades a Eryc”, añadió.

¿Cuántos goles tiene Paolo Guerrero con Alianza Lima?

En lo que va del 2026, Paolo Guerrero solo ha marcado 4 goles con camiseta de Alianza Lima. Sus cuatro tantos fueron todos en el Torneo Apertura ante Sport Huancayo, Comerciantes Unidos, FBC Melgar y Cusco FC. El artillero de 41 años aún no ha podido estrenarse con las redes en el Torneo Clausura.