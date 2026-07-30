Recientemente, una madre guatemalteca lactante y solicitante de asilo fue detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Tennessee, Estados Unidos, mientras se disponía a llevar a sus dos hijos, uno de 10 meses y otro de 2 años, respectivamente, al médico. Ahora, se encuentra a casi 1.100 kilómetros de distancia de su familia. Organizaciones defensoras de derechos humanos han presentado una denuncia en su nombre, alegando violaciones a sus derechos civiles. ¿Qué más se sabe?

Cuidado, inmigrantes en EE. UU.: madre lactante y solicitante de asilo termina arrestada por ICE, ¿por qué?

María Pérez, una mujer que escapó de una situación de violencia doméstica en Guatemala, fue privada de su libertad en Nashville en mayo de este 2026 mientras buscaba asilo en el país. Según Katie Blankenship, fundadora y abogada principal de Sanctuary of the South, Pérez utiliza un seudónimo por miedo a represalias de las autoridades migratorias. En el momento de su detención, estaba amamantando a su bebé de 10 meses y también es madre de un niño de 2 años con síndrome de Down.

Cuidado, inmigrantes en EE. UU.: madre lactante y solicitante de asilo termina arrestada por ICE, ¿por qué? | Blake Fagan / AFP vía Getty Images.

Con relación a este hecho, sus defensores aseguran que no tiene antecedentes penales. La situación ha generado una gran preocupación entre los grupos de derechos humanos. Blankenship expresó que "una madre que está subiendo a sus hijos a las sillas de coche para ir a una cita médica se siente completamente separada de ellos", describiendo la experiencia como una "auténtica pesadilla".

En respuesta al arresto, la Coalición de Derechos de Inmigrantes y Refugiados de Tennessee, junto con otros organismos, presentó una denuncia ante la Oficina del Inspector General del DHS, solicitando la liberación inmediata de Pérez. Esta denuncia cuenta con el respaldo de la ACLU de Luisiana, el Centro de Derechos Humanos Robert & Ethel Kennedy y Amnistía Internacional.

Desde su arresto, los hijos de Pérez han estado bajo el cuidado de una vecina, ya que la familia carece de una red de apoyo en la región. La denuncia alega que su detención contraviene una directiva que prohíbe al ICE arrestar a personas embarazadas, en período posparto o amamantando, a menos que existan circunstancias excepcionales.

¿Qué más se reveló tras su arresto?

Por su parte, Spring Miller, directora sénior de estrategia legal de la Coalición, cuestionó la actuación del ICE y el DHS, afirmando que "siguen demostrando un flagrante desprecio no solo por sus propias políticas, sino también por la humanidad básica".

Si bien la administración de Donald Trump no ha anulado la política de detenciones, los defensores de los derechos humanos han señalado un aumento en el número de mujeres embarazadas, lactantes y en período posparto en los centros de detención, coincidiendo con el incremento general de arrestos.

Sobre este caso, el 19 de mayo, agentes del ICE se presentaron en la vivienda de Pérez en busca del padre de sus hijos, quien enfrenta cargos federales por separado, según la denuncia presentada. Esta denuncia indica que Pérez "no figuraba en ninguna orden judicial ni era objeto de la acción policial, pero aun así fue detenida por el ICE mientras subía a sus hijas al coche y se preparaba para ir a una cita médica".