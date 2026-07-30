GRAN NOTICIA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: impulsan iniciativa para EXIGIR ATENCIÓN MÉDICA a detenidos en centros de ICE

Un grupo de congresistas de Estados Unidos presentará este jueves una propuesta para exigir que todos los inmigrantes bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) reciban una evaluación médica y tratamiento desde su ingreso a los centros de detención. La iniciativa surge tras las denuncias de familiares de inmigrantes en Estados Unidos, quienes aseguran que sus seres queridos no han recibido una atención médica adecuada.

La iniciativa será presentada ante la Cámara de Representantes luego de que legisladores reportaran varios casos de presunta falta de asistencia médica a personas detenidas por ICE, entre ellos el de Carlitos Ricardo Parias, cuya familia afirma que continúa sin recibir el tratamiento necesario tras sufrir una herida de bala.

Proponen iniciativa para garantizar atención médica a inmigrantes en centros de detención de ICE

La congresista Sydney Kamlager-Dove, representante del Distrito 37, anunció que impulsará un proyecto de ley para exigir que todas las personas detenidas en un centro de detención del ICE sean evaluadas por un profesional médico independiente al momento de su ingreso. "Una vez que sean detenidos, tendrán que ser examinados por un profesional médico independiente para garantizar que reciban la atención médica adecuada", declaró la legisladora.

El caso de Parias motivó la propuesta luego de que su familia denunciara que el hombre, detenido desde noviembre de 2025 en el Centro de Detención de Adelanto, no recibió atención médica especializada por una lesión sufrida durante un operativo federal.

De acuerdo con Telemundo 52, un video difundido por el abogado de la familia muestra el momento en que agentes federales dispararon contra Parias en el brazo izquierdo durante un operativo realizado el 21 de octubre del año pasado. "Sin una evaluación en un hospital, lo único que le están dando son pastillas", aseguró Gabriela Hernández, esposa del detenido, al citado medio.

ICE sostiene que el detenido recibe atención médica, pero su familia solicita su liberación

La familia de Parias sostiene que el inmigrante continúa padeciendo dolor y necesita tratamiento especializado. Su hijo, Ulises Parias, aseguró que su padre incluso llora durante algunas llamadas debido a las molestias en la mano. "Hay veces que me llama en la noche y solo estamos hablando; de repente se pone a llorar por el dolor de su mano", contó a Telemundo 52.

El abogado Carlos Jurado solicitó ante un tribunal federal la liberación bajo fianza de Parias para que pueda recibir atención médica. Según explicó, su cliente no tiene antecedentes penales y es padre de dos hijos ciudadanos estadounidenses. Sin embargo, el caso fue remitido a un juez de inmigración y permanece pendiente de resolución.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional negó que existan deficiencias médicas en las instalaciones de ICE. En una declaración enviada a Telemundo 52, la agencia aseguró: "Cualquier afirmación de que existen condiciones deficientes en el centro de procesamiento de ICE en Adelanto es falsa. Todos los detenidos reciben comidas adecuadas, agua y atención médica".

El abogado de Parias indicó además que recibió una propuesta para trasladar a su cliente al Centro de Detención de Otay Mesa y que pueda continuar con su tratamiento, aunque considera que el cambio podría estar relacionado con un posible proceso de deportación. La iniciativa busca establecer mayores garantías médicas para inmigrantes legales e indocumentados detenidos en Estados Unidos, con el objetivo de que todas las personas bajo custodia migratoria tengan acceso oportuno a evaluaciones y tratamientos médicos.