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Universitario vs Cienciano por Liga 1: fecha, hora y canal para ver el posible debut de Piero Quispe
Cienciano recibirá la visita de Universitario en esta tercera jornada, donde la actualidad de ambos elencos es muy diferente, por lo que promete ser un partidazo.
Cienciano del Cusco recibirá el domingo 2 de agosto a Universitario por la tercera fecha del Torneo Clausura de la Liga 1. Los dirigidos por Cristian Ruggeri, que asumió temporalmente tras la suspensión de Horacio Melgarejo, buscarán quedarse con los tres puntos en la altura, motivados por la goleada con la que vienen de vencer a Lanús por la Copa Sudamericana. Por su parte, el elenco crema llega con una seguidilla de victorias y buscará sumar la tercera consecutiva en su visita al Estadio Inca Garcilaso de la Vega.
Este encuentro también podrá ser el debut de Piero Quispe, quien tras su paso por equipos como Pumas UNAM y Sydney, regresa a la casa que lo vio crecer para este Clausura.
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Piero Quispe firmó con Universitario hasta 2027
¿Cuándo juega Universitario vs Cienciano por el Torneo Clausura?
El encuentro entre Universitario contra Cienciano está programado para el domingo 2 de agosto y se llevará a cabo en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.
¿A qué hora se juega Universitario vs Cienciano por el Torneo Clausura?
Este compromiso se podrá seguir desde las 6.30 p. m. (hora peruana), pero si te encuentras fuera del país, no te preocupes, Líbero te trae los horarios para otras naciones.
- Perú, Colombia y Ecuador: 6.30 p. m.
- Bolivia, Chile y Venezuela: 7.30 p. m.
- Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 8.30 p. m.
- México (CDMX): 5.30 p. m.
- Estados Unidos (Miami): 7.30 p. m.
- Estados Unidos (Los Ángeles): 4.30 p. m.
¿Dónde ver Universitario vs Cienciano por el Torneo Clausura?
El encuentro será transmitido por la señal oficial de L1 MAX, canal disponible en las operadoras DirecTV, Claro TV, Best Cable, MiFibra, Win y Movistar TV. Además, podrá seguirse vía streaming a través de la plataforma oficial del canal.
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