Sporting Cristal se pronuncia contra el arbitraje tras eliminación ante Bragantino: "Disconformidad"

Sporting Cristal cayó por la mínima ante Bragantino en la vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026 y se despidió del sueño de clasificar a octavos de final. Sin embargo, los rimenses no quedaron nada contentos y mediante un comunicado expresaron su molestia con el desempeño arbitral que condicionó el juego.

Sporting Cristal se pronuncia contra el arbitraje tras eliminación ante Bragantino

La escuadra bajopontina emitió un pronunciamiento oficial en sus redes sociales lamentando el accionar del árbitro Esteban Ostojich, tras las polémicas decisiones que tomaron a lo largo del partido ante RB Bragantino.

“El Club Sporting Cristal expresa su total y absoluta disconformidad con la actuación del juez principal, Sr. Esteban Ostojich, y de la terna arbitral a cargo del VAR durante el encuentro disputado frente a Red Bull Bragantino por los playoff de octavos de final de la CONMEBOL Sudamericana 2026”, mencionaron al principio de su comunicado.

Sporting Cristal emitió comunicado contra el arbitraje tras eliminación en Copa Sudamericana

En concreto, Sporting Cristal reclama tres polémicas acciones que consideraron que los perjudicaron. Según indican, a los 29 minutos existe una falta en contra de Santiago González que no fue por el VAR.

Del mismo modo, cuestionaron la no revisión de la expulsión de Martín Távara por segunda amarilla. Por otro lado, expresaron que sobre el final del encuentro existió una falta imprudente en contra del defensa Miguel Araujo.

Finalmente, la escuadra del Rímac solicitó a la Conmebol la difusión de los audios del VAR en estas jugadas, así como tomar las medidas necesarias para evitar un arbitraje similar en el futuro.

“Invocamos a la Conmebol a publicar las comunicaciones entre el árbitro principal y el equipo VAR respecto de estas acciones, así como a adoptar las medidas correctivas que correspondan para evitar que este tipo de actuaciones se repitan, en resguardo de la equidad e integridad que deben regir toda competencia”, finalizaron.