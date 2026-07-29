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Sporting Cristal anunció futuro de Diego Otoya y confirma que jugará en club del exterior: "Éxitos"
Diego Otoya, delantero perteneciente a Sporting Cristal, no seguirá en el club celeste tras confirmarse su salida a club del exterior.
Sporting Cristal tenía dentro de su plantel a varios delanteros para la temporada 2026. Sin embargo, no todos han logrado ganarse un puesto en la convocatoria como el caso de Diego Otoya. El joven atacante de 21 años no está dentro de los planes de Roberto Mosquera, por lo que ahora se confirmó su futuro en el exterior.
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Sporting Cristal confirmó salida de Diego Otoya
A través de las redes sociales, se confirmó que Diego Otoya será cedido a Monterey Bay FC de Estados Unidos. Este equipo pertenece a la United Soccer League, que viene a ser la Segunda División del fútbol norteamericano. El delantero tratará de ganarse un puesto en dicho elenco, sabiendo que su gran deseo es formarse en el exterior.
"Diego Otoya jugará en el club Monterey Bay de Estados Unidos hasta junio de 2027. ¡Éxitos, Diego!", escribió Sporting Cristal en sus redes sociales.
Diego Otoya es nuevo jugador de Monterey Bay FC de Estados Unidos.
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