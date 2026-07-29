0
ANTESALA
Sporting Cristal vs Bragantino por playoffs de Copa Sudamericana
PREVIA
Cienciano vs Lanús por Copa Sudamericana 2026

Sporting Cristal anunció futuro de Diego Otoya y confirma que jugará en club del exterior: "Éxitos"

Diego Otoya, delantero perteneciente a Sporting Cristal, no seguirá en el club celeste tras confirmarse su salida a club del exterior.

Diego Medina
Diego Otoya no jugará en Sporting Cristal para este 2026.
Diego Otoya no jugará en Sporting Cristal para este 2026. | Foto: Luis Jiménez - LÍBERO
COMPARTIR

Sporting Cristal tenía dentro de su plantel a varios delanteros para la temporada 2026. Sin embargo, no todos han logrado ganarse un puesto en la convocatoria como el caso de Diego Otoya. El joven atacante de 21 años no está dentro de los planes de Roberto Mosquera, por lo que ahora se confirmó su futuro en el exterior.

Sporting Cristal vs Bragantino EN VIVO por Copa Sudamericana 2026.

PUEDES VER: Sporting Cristal vs. Bragantino EN VIVO por Copa Sudamericana 2026: dónde ver y a qué hora juegan

Sporting Cristal confirmó salida de Diego Otoya

A través de las redes sociales, se confirmó que Diego Otoya será cedido a Monterey Bay FC de Estados Unidos. Este equipo pertenece a la United Soccer League, que viene a ser la Segunda División del fútbol norteamericano. El delantero tratará de ganarse un puesto en dicho elenco, sabiendo que su gran deseo es formarse en el exterior.

"Diego Otoya jugará en el club Monterey Bay de Estados Unidos hasta junio de 2027. ¡Éxitos, Diego!", escribió Sporting Cristal en sus redes sociales.

Sporting Cristal

Diego Otoya es nuevo jugador de Monterey Bay FC de Estados Unidos.

Noticia en desarrollo…

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Universitario se reunió con Williams Riveros y tomó firme decisión que impacta a hinchas: "Se va..."

  2. Piero Alva rotundo con el estado físico de Piero Quispe tras firmar por Universitario: "Una..."

Banner promocional Circos

¡Vamos al Circo!

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano