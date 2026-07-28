¡Oficial! Piero Quispe es anunciado como flamante refuerzo de Universitario: "Bienvenido a tu casa"

Ya es oficial. Piero Quispe es nuevo jugador de Universitario de Deportes, que anunció su fichaje por todo lo alto a través de sus canales oficiales. El volante de 24 años llega para ganar el Torneo Clausura y obtener el tetracampeonato. Esta incorporación genera mucho ilusión entre los aficionados ‘merengues’.

Con un emotivo video y con el mensaje 'Bienvenido a casa, Piero', se anunció el retorno del jugador que fue campeón nacional en 2023 y fue la figura de aquel equipo dirigido por Jorge Fossati.

Video: Universitario.

Pese a que el propio elenco merengue no dio detalles sobre el contrato, Piero Quispe ha quedado ligado al elenco merengue hasta finales del 2027, es decir, tendrá un año y medio de contrato.

Recordemos que el mediocampista tuvo un paso por Pumas de la UNAM y luego jugó en el Auckland City de Australia. Además, durante varios años fue habitual convocado a la selección peruana.

Piero Quispe y sus números en Universitario

En 88 partidos disputados con Universitario, Piero Quispe marcó 11 goles y rehisocho asistencias. Como ya mencionamos, fue campeón de la Liga 1 del 2023.