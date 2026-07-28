¡Oficial! Piero Quispe es anunciado como flamante refuerzo de Universitario: "Bienvenido a tu casa"
A través de sus canales oficiales, Universitario anunció el regreso de Piero Quispe para el Clausura. El volante nacional firmó hasta finales del 2027.
Ya es oficial. Piero Quispe es nuevo jugador de Universitario de Deportes, que anunció su fichaje por todo lo alto a través de sus canales oficiales. El volante de 24 años llega para ganar el Torneo Clausura y obtener el tetracampeonato. Esta incorporación genera mucho ilusión entre los aficionados ‘merengues’.
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Con un emotivo video y con el mensaje 'Bienvenido a casa, Piero', se anunció el retorno del jugador que fue campeón nacional en 2023 y fue la figura de aquel equipo dirigido por Jorge Fossati.
Video: Universitario.
Pese a que el propio elenco merengue no dio detalles sobre el contrato, Piero Quispe ha quedado ligado al elenco merengue hasta finales del 2027, es decir, tendrá un año y medio de contrato.
Recordemos que el mediocampista tuvo un paso por Pumas de la UNAM y luego jugó en el Auckland City de Australia. Además, durante varios años fue habitual convocado a la selección peruana.
Piero Quispe y sus números en Universitario
En 88 partidos disputados con Universitario, Piero Quispe marcó 11 goles y rehisocho asistencias. Como ya mencionamos, fue campeón de la Liga 1 del 2023.
¡Vamos al Circo!
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