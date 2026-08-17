Club grande de Liga 1 sufre la reducción de 2 puntos en la tabla acumulada 2026

Sport Boys atraviesa nuevamente una situación administrativa complicada. La ‘Misilera’ recibió otra penalización de dos puntos en la tabla acumulada de la Liga 1 por parte de la Comisión de Licencias, después de que la Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú (SAFAP) se pronunciara por las deudas que el club mantiene con futbolistas de temporadas anteriores.

Club grande sufrió la reducción de dos puntos en la tabla acumulada de la Liga 1 2026

A través de un comunicado, SAFAP expresó su rechazo ante los reiterados incumplimientos que viene registrando la actual administración de Sport Boys. Según señaló el gremio, existen obligaciones económicas pendientes con futbolistas que representaron al cuadro rosado en años anteriores y que todavía esperan recibir los pagos correspondientes por sus servicios.

Sport Boys sufrió la reducción de dos puntos en la tabla acumulada de la Liga 1 2026

Tras el pronunciamiento de SAFAP, el periodista Gustavo Peralta reveló que la sanción terminó haciéndose efectiva y Sport Boys sufrió la deducción de dos puntos en la tabla acumulada por parte de la Comisión de Licencias de la Liga 1. De esta manera, el conjunto chalaco ve nuevamente afectada su situación deportiva por problemas relacionados con obligaciones económicas pendientes.

El comunicado de SAFAP en contra de Sport Boys

SAFAP cuestionó que, pese a las facilidades que se habrían otorgado para regularizar las obligaciones pendientes, todavía existan tres cuotas vencidas. El gremio consideró que esta situación afecta directamente la institucionalidad y el futuro de una institución histórica del fútbol peruano.

“Resulta inaceptable que, pese a las facilidades otorgadas, a la fecha hayan tres cuotas vencidas y pendientes de pago”, señaló la Agremiación en su pronunciamiento. Además, exigió a la administración de Sport Boys que regularice de manera inmediata las obligaciones asumidas con los futbolistas.

Sport Boys ya fue sancionado en la Liga 1 2026

Esta no sería la primera ocasión en que Sport Boys enfrenta una sanción vinculada con sus compromisos económicos en la actual temporada. Antes del arranque del Torneo Clausura, la Comisión de Licencias ya había resuelto restarle dos puntos en la tabla acumulada por incumplimientos laborales y contractuales correspondientes a abril de 2026.

Con esta nueva resta, Sport Boys vuelve a complicar su panorama en la Liga 1. La ‘Misilera’ necesita sumar la mayor cantidad de puntos posibles tanto en el Clausura como en la tabla acumulada, mientras intenta alejarse de la parte baja de la clasificación. Los problemas administrativos vuelven a golpear al conjunto rosado en un momento clave de la temporada.