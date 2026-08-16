¡Solo pasa en la Liga 1! Hincha sorprende con insólita ubicación para ver el Moquegua vs Sport Boys

¡De no creer! Este domingo 16 de agosto se viene realizando el partido entre CD Moquegua y Sport Boys por la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1. El encuentro, jugado en el Estadio 25 de Noviembre, se vive con buen ambiente y, por ello, ninguno de los hinchas de estos dos equipos se quiere perder el compromiso. Así lo dejó en claro un aficionado que se posicionó en una insólita ubicación para observar el encuentro.

Durante los primeros minutos del partido, las cámaras de L1 MAX captaron a un hincha que se subió a un árbol para ver el compromiso, poniendo así en peligro su vida, ya que este arbusto se encontraba cerca de unos cables.

Hincha sorprendió al ver el partido de Boys y Moquegua desde un árbol. Foto: L1 Max

Esta acción causó que el narrador de este encuentro, el reconocido Mr. Peet, se asombrara. “Bueno, una ubicación privilegiada de nuestro amigo”, fueron las palabras que soltó el narrador deportivo.

¿Cómo va el Sport Boys vs CD Moquegua?

Hasta la publicación de esta nota, CD Moquegua y Sport Boys vienen empatando 1-1 en el Estadio 25 de Noviembre, por la fecha 5 del Torneo Clausura.

¿Cómo le va a Sport Boys en el Torneo Clausura?

Con este posible empate, el cuadro chalaco estaría quedando en el sexto puesto de la tabla de posiciones, mientras que Moquegua se quedaría en el puesto quince.