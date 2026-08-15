El montó que ganó Sport Boys tras el fichaje de Luciano Nequecaur a Libertad de Paraguay

Luciano Nequecaur dejó Sport Boys para convertirse en nuevo refuerzo de Libertad de Paraguay, en una operación que terminó generando un importante ingreso económico para el conjunto chalaco. El delantero argentino, que tenía contrato vigente con la institución rosada, continuará su carrera en el fútbol paraguayo.

El dinero que ganó Sport Boys tras el fichaje de Luciano Nequecaur a Libertad de Paraguay

La salida de Nequecaur no se produjo de manera gratuita, ya que según información difundida por el programa ‘Tigo Sports’, Libertad tuvo que pagar una cifra superior a los 300 mil dólares para ejecutar la rescisión del vínculo que Nequecaur mantenía con Sport Boys. Además, el futbolista de 34 años habría firmado un contrato por dos temporadas con el conjunto ‘Gumarelo’.

Video: Tigo Sports

“Esto está por reconfirmar la información, pero me hablaban de que se le ha elaborado un contrato por dos temporadas al argentino de 34 años, Libertad pagó una rescisión de contrato un poco más de 300 mil dólares porque el delantero aún tenía contrato vigente con el Sport Boys de Perú”, señalaron en el programa deportivo.

Nequecaur también habría tenido la posibilidad de continuar su carrera en otro club de la Liga 1. Sporting Cristal y Alianza Lima mostraron interés en el delantero, pero finalmente el argentino optó por aceptar la propuesta de Libertad.

“Me comentaban de que rechazó continuar en Perú por justamente la cercanía, el cariño que le tiene al Sport Boys porque Sporting Cristal, Alianza Lima estuvieron interesados en este delantero que llega con ritmo, que ha jugado cuatro partidos en este torneo clausura presente en el fútbol peruano y anotó un gol ya en este segundo semestre”, indicaron.

¿Cómo le fue a Luciano Nequecaur en Sport Boys?

Luciano Nequecaur llegó a Sport Boys a inicios de 2025 procedente de Venados FC de México. Durante su temporada y media en el club rosado, el argentino jugó 45 partidos en donde logró anotar 16 goles y brindó 4 asistencias entre Liga 1 y Copa de la Liga.