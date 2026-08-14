Alianza Lima vs UTC EN VIVO por Torneo Clausura 2026: a qué hora juegan, dónde ver y pronóstico

Todo listo para el partidazo en Matute entre las escuadras de Alianza Lima y UTC por la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Ambos elencos tienen una cita en el distrito de La Victoria este sábado 15 de agosto a partir de las 7.30 pm. horas locales con la transmisión de L1 MAX. Ambos equipos quieren el triunfo a como de lugar, por lo que nadie querrá perderse este vibrante encuentro.

Alianza Lima vuelve a Matute con la obligación de reencontrarse con el triunfo cuando reciba a UTC. El cuadro blanquiazul llega como uno de los principales protagonistas del campeonato y marcha segundo con 8 puntos, luego de sumar dos victorias y dos empates en sus primeras cuatro presentaciones. Su último partido terminó 1-1 ante Sport Boys, resultado que le hizo perder el liderato, por lo que el equipo dirigido por Pablo Guede buscará hacerse fuerte en casa y recuperar terreno en la parte alta de la tabla.

Por su parte, UTC afrontará una visita complicada a La Victoria con la intención de dar el golpe y sumar puntos importantes en el Clausura. El conjunto cajamarquino tendrá, además, una dificultad particular para este compromiso, pues llegará a Matute sin sus dos principales arqueros y deberá utilizar a Ricardo Bettocchi, quien será el encargado de custodiar el arco ante los íntimos. Alianza Lima, mientras tanto, podría recuperar al delantero Luis Ramos, quien recibió el alta médica y ya trabaja con normalidad junto al plantel.

Sobre el papel, Alianza Lima parte como favorito, principalmente por su condición de local, su posición en la tabla y el buen rendimiento que ha mostrado durante el Clausura. Sin embargo, UTC buscará aprovechar cualquier desconcentración para complicar a un conjunto blanquiazul que necesita volver a ganar para mantenerse en la pelea por el primer lugar. El encuentro promete intensidad desde el inicio y tendrá como escenario el Estadio Alejandro Villanueva, donde ambos equipos se medirán este sábado 15 de agosto desde las 7.30 p. m.

Alianza Lima anuncia su partido ante UTC de Cajamarca.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs UTC?

El partido entre Alianza Lima vs UTC por la quinta fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 se disputará el sábado 15 de agosto en el Estadio Alejandro Villanueva - Matute. Ambos elencos buscarán el triunfo a como de lugar, sabiendo que los blanquiazules tienen la presión de quedarse con la victoria.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs UTC?

El choque entre blanquiazules y cajamarquinos inicia a partir de las 7.30 p. m. De igual manera, te informamos los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 6.30 p. m.

Perú, Ecuador, Colombia: 7.30 p. m.

Venezuela, Chile, Bolivia: 8.30 p. m.

Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay: 9.30 p. m.

España: 2.30 a. m. (domingo 16 de agosto)

¿Dónde ver Alianza Lima vs UTC?

La transmisión del partido entre Alianza Lima vs UTC por el Torneo Clausura 2026 se verá por la señal en vivo de L1 MAX. Asimismo, tienes la opción vía streaming para verlo en los aplicativos de DGO y Movistar TV App.

Posibles alineaciones de Alianza Lima vs UTC

Alianza Lima: Alejandro Duarte; Nicolás Díaz, Mateo Antoni, Renzo Garcés, Luis Advíncula, Esteban Pavez, Fernando Gaibor, Jairo Vélez; Eryc Castillo, Federico Girotti y Paolo Guerrero.

UTC: Ricardo Bettocchi; Gilmar Paredes, Manuel Ganoza, Bruno Duarte; Arquímedes Figuera, Dylan Caro, Marcos Lliuya, Joshua Cantt, David Camacho; Abdiel Arroyo y Adolfo Muñoz.

Alianza Lima vs UTC: pronóstico, cuotas y apuestas

Sobre el papel, Alianza Lima se perfila como amplio favorito para llevarse la victoria ante UTC en esta quinta jornada del Torneo Clausura 2026. Dicho esto, te informamos las cuotas que brindan las casas de apuestas a los aficionados:

CASAS DE APUESTAS ALIANZA LIMA EMPATE UTC Betsson 1.22 5.10 15.50 Betano 1.24 6.60 15.50 Bet365 1.20 5.50 13.00 1XBet 1.19 5.90 15.00 Doradobet 1.22 6.00 15.00

Árbitros de Alianza Lima vs UTC