0

Perú planea enfrentar a Japón y Corea del Sur en amistosos: ¿Cuándo y dónde?

La selección peruana sigue preparándose para el Mundial 2030 y buscará enfrentarse con Japón y Corea del Sur en una fecha FIFA.

Francisco Esteves
Perú planea enfrentar a Japón y Corea del Sur.
Perú planea enfrentar a Japón y Corea del Sur. | Foto: La Bicolor - X.
COMPARTIR

Continúa la preparación de la selección peruana para las Eliminatorias Conmebol rumbo al Mundial del 2030. Por ello, la FPF planea enfrentarse a dos de los países más poderosos de Asia como lo son Japón y Corea del Sur. A continuación te brindamos todos los detalles.

Ricardo Gareca, extécnico de la selección peruana, se perfila como fichaje de club campeón de Copa Libertadores

PUEDES VER: Ricardo Gareca, exDT de Perú, se perfila como técnico de club campeón de Libertadores: "Candidato"

Resulta que, de acuerdo con información del programa Linkeados en su canal oficial de YouTube, la Bicolor tiene como objetivo pactar dos encuentros amistosos con ambas naciones para la fecha FIFA del mes de noviembre, siendo estos sus últimos compromisos del año.

La idea es que ambos partidos sean en territorio asiático, por lo que la selección peruana disputará estos duelos en condición de visitante. Recordemos que hace poco la Blanquirroja ya enfrentó a las dos escuadras mundialistas, cuando venció 1-0 a Corea del Sur y cayó goleado 4-1 con Japón.

Mano Menezes, selección peruana

Mano Menezes es el técnico de la selección peruana.

Vale precisar que las dos escuadras asiáticas vienen de disputar el Mundial de Norteamérica 2026, donde incluso los 'samuráis azules' casi derrotan a Brasil en los octavos de final, por lo que será una prueba de fuego para Perú antes de que comiencen las Eliminatorias Conmebol 2030.

Todos los amistosos de Perú para este 2026

Vale precisar que la selección peruana tiene pactados varios amistosos para las fechas FIFA de septiembre y octubre. Primero enfrentará a Estados Unidos en Florida, luego a México en Nueva Jersey, tras ello chocará con Canadá en Montreal, y finalmente se verá cara a cara con Colombia en Miami.

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Ricardo Gareca, exDT de Perú, se perfila como técnico de club campeón de Libertadores: "Candidato"

  2. Matías Succar rompe su silencio tras triplete ante Botafogo: "El fútbol me pagó cada lágrima"

  3. "¡Qué vergüenza!": así reaccionó la prensa brasileña tras goleada de Cienciano por 6-1 a Botafogo

¡Vamos al Circo!

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 16 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 19.80
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 33.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano