Perú planea enfrentar a Japón y Corea del Sur en amistosos: ¿Cuándo y dónde?

Continúa la preparación de la selección peruana para las Eliminatorias Conmebol rumbo al Mundial del 2030. Por ello, la FPF planea enfrentarse a dos de los países más poderosos de Asia como lo son Japón y Corea del Sur. A continuación te brindamos todos los detalles.

Resulta que, de acuerdo con información del programa Linkeados en su canal oficial de YouTube, la Bicolor tiene como objetivo pactar dos encuentros amistosos con ambas naciones para la fecha FIFA del mes de noviembre, siendo estos sus últimos compromisos del año.

La idea es que ambos partidos sean en territorio asiático, por lo que la selección peruana disputará estos duelos en condición de visitante. Recordemos que hace poco la Blanquirroja ya enfrentó a las dos escuadras mundialistas, cuando venció 1-0 a Corea del Sur y cayó goleado 4-1 con Japón.

Mano Menezes es el técnico de la selección peruana.

Vale precisar que las dos escuadras asiáticas vienen de disputar el Mundial de Norteamérica 2026, donde incluso los 'samuráis azules' casi derrotan a Brasil en los octavos de final, por lo que será una prueba de fuego para Perú antes de que comiencen las Eliminatorias Conmebol 2030.

Todos los amistosos de Perú para este 2026

Vale precisar que la selección peruana tiene pactados varios amistosos para las fechas FIFA de septiembre y octubre. Primero enfrentará a Estados Unidos en Florida, luego a México en Nueva Jersey, tras ello chocará con Canadá en Montreal, y finalmente se verá cara a cara con Colombia en Miami.