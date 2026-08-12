Christian Cueva reveló si se peleó con Renato Tapia tras controversia por la selección peruana

Christian Cueva volvió a referirse públicamente a uno de los episodios que generó polémica dentro de la selección peruana. Luego de varios meses, ‘Aladino’ habló sobre el intercambio que tuvo con Renato Tapia en redes sociales a raíz de un comentario relacionado con Agustín Lozano y negó que exista una enemistad entre ambos.

Christian Cueva confesó si se peleó con Renato Tapia tras controversia por la selección peruana

Cueva explicó que sus diferencias con Tapia no pasan por un problema personal, sino por la manera distinta que tienen de interpretar determinadas situaciones. Según el futbolista, durante el tiempo que compartieron en la selección peruana nunca tuvieron un enfrentamiento que pudiera considerarse una enemistad.

“Yo nunca me he enemistado con Tapia, nunca. Yo tengo mis pensamientos, cómo veo las cosas, y él otra. Eso es diferente. Yo nunca me he enemistado con él, nunca hemos tenido problemas en ningún momento en la selección peruana. Simplemente, yo tengo mi manera de pensar, él otra y listo”, señaló Cueva en ‘Nada que no sepa’.

Asimismo, durante la conversación, el actual jugador también explicó por qué considera que Renato Tapia debió expresar sus cuestionamientos cuando todavía formaba parte de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

Cueva sostuvo que, si Tapia tenía algo que decirle a Agustín Lozano durante los años en los que estuvo vinculado a la FPF, pudo hacerlo directamente en aquel momento. Para ‘Aladino’, resulta contradictorio que esas críticas aparezcan ahora, cuando el mediocampista ya no forma parte de la estructura de la federación.

“Si yo quiero decir algo y tuve al frente a la persona a quien quise decirle algo, pero no le dije nada, ¿para qué saldría al décimo año a hablar? Eso es lo que yo pienso. Si yo tengo que decir algo que sucede en la selección, tuve la confianza para decirle al frente lo que pienso. Ahora, las decisiones las toman las cabezas de la FPF”, manifestó.

Christian Cueva reveló que sí conversó con Renato Tapia después de la polémica

Cueva también reveló que sí tuvo una conversación con Tapia después de lo ocurrido. Aunque calificó el diálogo como breve, aseguró que entre ambos no existe una diferencia personal y que la relación no quedó marcada por aquel episodio.

Sin embargo, 'Aladino' volvió a cuestionar el momento elegido por Tapia para hacer públicos sus comentarios. En su opinión, sus declaraciones terminaron involucrando a otros integrantes de aquella generación de la selección peruana que también pudieron tener opiniones similares, pero optaron por no expresarlas públicamente.

“Sí conversamos, algo corto, pero como él lo dijo, nosotros no tenemos ninguna diferencia. Simplemente sí quise decirle que, si en su momento se pudo decir eso y no se dijo, entonces da a entender que ahora él sí sale a decirlo y el resto nunca lo dijo, pero lo pensó”, explicó.