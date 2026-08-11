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Real Madrid vs. Deportivo La Coruña EN VIVO: pronóstico, hora del partido y en qué canal
Real Madrid vs. Deportivo La Coruña juegan EN VIVO y EN DIRECTO este miércoles por un amistoso de pretemporada. Conoce aquí los horarios y dónde ver el partido.
Todo va quedando listo para el partido entre Real Madrid vs Deportivo La Coruña por un amistoso internacional de pretemporada. Todo se realizará en el estadio Abanca-Riazor el miércoles 12 de agosto a partir de las 2.00 p. m. hora peruana (9.00 p. m. hora de España) con la transmisión de DSports y DGO.
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El conjunto dirigido por José Mourinho llega a este compromiso con la intención de afinar los últimos detalles antes del debut oficial en LaLiga, programado para el 22 de agosto ante Espanyol. Sin embargo, las bajas todavía condicionan al cuadro madridista, que no podrá contar con varias de sus figuras por lesiones o por su reciente incorporación a los entrenamientos.
Del otro lado estará un Deportivo La Coruña que buscará aprovechar el factor local para medirse ante uno de los gigantes del fútbol europeo. El equipo de Antonio Hidalgo ha dejado buenas sensaciones durante su preparación y llega con una defensa que ha mostrado especial solidez, recibiendo apenas tres goles en sus primeros seis encuentros de pretemporada. Triunfos frente a Compostela, Lugo y Genoa han alimentado la confianza del cuadro gallego, que pretende cerrar su preparación con una actuación de alto nivel frente al conjunto blanco.
El amistoso representa, por ello, una oportunidad importante para ambos equipos, aunque con objetivos diferentes. Real Madrid buscará ganar ritmo competitivo, probar alternativas y encontrar las mejores sociedades de cara al inicio oficial de la campaña, mientras que Deportivo intentará competir de igual a igual y regalarle una noche especial a su afición en Riazor. La diferencia de jerarquía entre ambas plantillas coloca al conjunto madridista como favorito, pero el contexto de pretemporada y el buen momento defensivo del Dépor pueden convertir el duelo en una prueba mucho más exigente de lo esperado.
¿Cuándo juega Real Madrid vs. Deportivo La Coruña?
El partido de Real Madrid vs Deportivo La Coruña por un amistoso de pretemporada se llevará a cabo el miércoles 12 de agosto en el estadio Abanca-Riazor de La Coruña. Ambos elencos se alistan para lo que serán sus próximos cotejos oficiales, por lo que se van ultimando detalles por parte de los comandos técnicos.
¿A qué hora juega Real Madrid vs. Deportivo La Coruña?
Este choque amistoso inicia a partir de las 2.00 p. m. hora peruana (9.00 p. m. hora de España). De igual manera, te mostramos los horarios para los diferentes países del mundo:
- México: 1.00 p. m.
- Perú, Ecuador y Colombia: 2.00 p. m.
- Venezuela, Bolivia y Chile: 3.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay: 4.00 p. m.
- España: 9.00 p. m.
¿Dónde ver Real Madrid vs. Deportivo La Coruña?
La transmisión del partido entre Real Madrid vs Deportivo La Coruña se verá por la señal de DSports, específicamente en el canal 610 y 1610 HD de DirecTV. Asimismo, tienes la opción vía streaming para verlo en el aplicativo de DGO a través de tu PC, Smart TV y teléfono móvil.
Real Madrid vs. Deportivo La Coruña: canales de transmisión
- Argentina: DirecTV Sports, Disney+ Premium
- Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Venezuela: Disney+ Premium
- Brasil: DAZN
- México: Disney+ Premium México
- Perú: DirecTV Sports, DGO
- España: TVE La 1, TV Galicia, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España
- Estados Unidos: fuboTV, DAZN USA, FOX Deportes, FOX One
Convocados en Real Madrid.
Real Madrid vs. Deportivo La Coruña: alineaciones posibles
Real Madrid: Andriy Lunin, Denzel Dumfries, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Álvaro Carreras, Federico Valverde, Eduardo Camavinga, Brahim Díaz, Arda Güler, Vinicius Junior y Endrick.
Deportivo La Coruña: Leo Román, Adrià Altimira, Arnau Comas, Bright Ede, Angeliño, Diego Villares, José Carrillo, Riki Rodríguez, Mario Soriano, Pierre-Emerick Aubameyang y Kevin Sánchez.
Real Madrid vs. Deportivo La Coruña: pronóstico y cuánto paga en apuestas
Sobre el papel, Real Madrid se perfila como favorito para llevarse la victoria ante Deportivo La Coruña en este amistoso de pretemporada. Dicho esto, te mostramos las cuotas que brindan las casas de apuestas a los aficionados:
|CASAS DE APUESTAS
|DEPORTIVO LA CORUÑA
|EMPATE
|REAL MADRID
|Betano
|6.20
|5.00
|1.45
|Bet365
|4.50
|4.50
|1.45
|1XBet
|6.32
|4.92
|1.51
|Caliente
|4.65
|4.85
|1.54
|Stake
|6.00
|4.70
|1.42
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