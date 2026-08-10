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Partidos de hoy, martes 11 de agosto EN VIVO: programación, horarios y canales para ver fútbol

Revisa la programación completa de partidos para hoy, martes 11 de agosto, con importantes torneos como la Champions League, Copa Libertadores, y más.

Francisco Esteves
Partidos de hoy, martes 11 de agosto EN VIVO.
Partidos de hoy, martes 11 de agosto EN VIVO. | Foto: Composición Líbero.
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Revisa la programación completa de partidos para hoy, martes 11 de agosto, con encuentros sumamente emocionantes alrededor del mundo. Conoce el horario y canal de transmisión para cada compromiso, con torneos muy apasionantes como la Champions League, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, y mucho más.

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Partidos de hoy por Champions League

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Kairat vs Levski Sofia10.00 a. m.Qazsport, Diema Sport, Play Diema Xtra
Bodø / Glimt vs Union Saint-Gilloise11.00 a. m.Claro TV+, Sky+, Vivo Play, Xsports
Sabah vs AGF11.00 a. m.TV3+ HD, Viaplay Denmark, Arena 4 Premium
Kauno Žalgiris vs Dinamo Zagreb12.00 p. m.VG+, Arena Sport 2P, MAX Sport 1
NEC vs Olympiakos Piraeus12.30 p. m.Sport TV2, MEGA Channel
Crvena Zvezda vs Hapoel Be'er Sheva1.00 p. m.Sport 1, RTS 1, Arena Sport 1P
Slovan Bratislava vs Mjällby1.15 p. m.Sport Bladet Play, Šport, Voyo
Celje vs Ararat-Armenia1.15 p. m.1TV, Kanal A
Sturm Graz vs Fenerbahçe1.30 p. m.ORF eins, Sport TV4, 5 Live
Olympique Lyonnais vs Sparta Praha2.00 p. m.Claro TV+, Sky+, Vivo Play, Xsports

Partidos de hoy por Conference League

PARTIDOHORARIOCANAL
Apollon vs Brann12.00 p. m.Cytavision Sports 1, Cytavision on the Go
CSKA 1948 vs Panathinaikos12.30 p. m.Skai TV

Partidos de hoy por la Europa League

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Iberia 1999 vs Larne11.00 a. m.Silk Universal, NIFL TV

Partidos de hoy por la Liga de Argentina

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Talleres Córdoba vs Lanús7.00 p. m.TyC Sports Internacional

Partidos de hoy por la Copa Sudamericana

PARTIDOHORARIOCANAL
Boca Juniors vs Deportivo Recoleta5.00 p. m.DIRECTV Sports Peru, DGO, Disney Plus, ESPN
Bolívar vs São Paulo7.30 p. m.DIRECTV Sports Peru, DGO

Partidos de hoy por la Copa Libertadores

PARTIDOHORARIOCANAL
Fluminense vs Independiente Rivadavia5.00 pm.ESPN 2, Disney+
Deportes Tolima vs Independiente del Valle7.30 p. m.ESPN, Disney+
Estudiantes vs Universidad Católica7.30 p. m.ESPN 2, Disney+

Partidos de hoy por la Leagues Cup de Concacaf

PARTIDOHORARIOCANAL
Charlotte vs Pachuca6.30 p. m.MLS Season Pass
Columbus Crew vs Pumas UNAM6.30 p. m.MLS Season Pass
Cincinnati vs Atlas7.00 p. m.MLS Season Pass
Minnesota United vs Atlante7.30 p. m.MLS Season Pass
Real Salt Lake vs Juárez8.30 p. m.MLS Season Pass
Tigres UANL vs Vancouver Whitecaps9.00 p. m.MLS Season Pass

Horarios corresponden a Perú.

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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