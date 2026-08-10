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Partidos de hoy, martes 11 de agosto EN VIVO: programación, horarios y canales para ver fútbol
Revisa la programación completa de partidos para hoy, martes 11 de agosto, con importantes torneos como la Champions League, Copa Libertadores, y más.
Revisa la programación completa de partidos para hoy, martes 11 de agosto, con encuentros sumamente emocionantes alrededor del mundo. Conoce el horario y canal de transmisión para cada compromiso, con torneos muy apasionantes como la Champions League, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, y mucho más.
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Partidos de hoy por Champions League
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Kairat vs Levski Sofia
|10.00 a. m.
|Qazsport, Diema Sport, Play Diema Xtra
|Bodø / Glimt vs Union Saint-Gilloise
|11.00 a. m.
|Claro TV+, Sky+, Vivo Play, Xsports
|Sabah vs AGF
|11.00 a. m.
|TV3+ HD, Viaplay Denmark, Arena 4 Premium
|Kauno Žalgiris vs Dinamo Zagreb
|12.00 p. m.
|VG+, Arena Sport 2P, MAX Sport 1
|NEC vs Olympiakos Piraeus
|12.30 p. m.
|Sport TV2, MEGA Channel
|Crvena Zvezda vs Hapoel Be'er Sheva
|1.00 p. m.
|Sport 1, RTS 1, Arena Sport 1P
|Slovan Bratislava vs Mjällby
|1.15 p. m.
|Sport Bladet Play, Šport, Voyo
|Celje vs Ararat-Armenia
|1.15 p. m.
|1TV, Kanal A
|Sturm Graz vs Fenerbahçe
|1.30 p. m.
|ORF eins, Sport TV4, 5 Live
|Olympique Lyonnais vs Sparta Praha
|2.00 p. m.
|Claro TV+, Sky+, Vivo Play, Xsports
Partidos de hoy por Conference League
|PARTIDO
|HORARIO
|CANAL
|Apollon vs Brann
|12.00 p. m.
|Cytavision Sports 1, Cytavision on the Go
|CSKA 1948 vs Panathinaikos
|12.30 p. m.
|Skai TV
Partidos de hoy por la Europa League
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Iberia 1999 vs Larne
|11.00 a. m.
|Silk Universal, NIFL TV
Partidos de hoy por la Liga de Argentina
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Talleres Córdoba vs Lanús
|7.00 p. m.
|TyC Sports Internacional
Partidos de hoy por la Copa Sudamericana
|PARTIDO
|HORARIO
|CANAL
|Boca Juniors vs Deportivo Recoleta
|5.00 p. m.
|DIRECTV Sports Peru, DGO, Disney Plus, ESPN
|Bolívar vs São Paulo
|7.30 p. m.
|DIRECTV Sports Peru, DGO
Partidos de hoy por la Copa Libertadores
|PARTIDO
|HORARIO
|CANAL
|Fluminense vs Independiente Rivadavia
|5.00 pm.
|ESPN 2, Disney+
|Deportes Tolima vs Independiente del Valle
|7.30 p. m.
|ESPN, Disney+
|Estudiantes vs Universidad Católica
|7.30 p. m.
|ESPN 2, Disney+
Partidos de hoy por la Leagues Cup de Concacaf
|PARTIDO
|HORARIO
|CANAL
|Charlotte vs Pachuca
|6.30 p. m.
|MLS Season Pass
|Columbus Crew vs Pumas UNAM
|6.30 p. m.
|MLS Season Pass
|Cincinnati vs Atlas
|7.00 p. m.
|MLS Season Pass
|Minnesota United vs Atlante
|7.30 p. m.
|MLS Season Pass
|Real Salt Lake vs Juárez
|8.30 p. m.
|MLS Season Pass
|Tigres UANL vs Vancouver Whitecaps
|9.00 p. m.
|MLS Season Pass
Horarios corresponden a Perú.
¡Vamos al Circo!
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