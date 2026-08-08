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Tabla de Perú en el Mundial de Vóley Sub-17: así va la clasificación de las Matadorcitas

Tras conseguir su segunda victoria en el grupo B, las matadorcitas sumaron cinco puntos y sueñan con los playoffs del Mundial de Vóley Sub-17.

Gary Huaman
La selección peruana de vóley sumó su segunda victoria en el Mundial de Vóley Sub-17.
La selección peruana de vóley sumó su segunda victoria en el Mundial de Vóley Sub-17. | Foto: FPV
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La selección peruana de vóley consiguió una valiosa victoria por 3-2 frente a México (19-25, 25-23, 25-23, 22-25 y 15-10), resultado con el que alcanzó cinco puntos y quedó muy cerca de asegurar su pase a los octavos de final del Mundial de Vóley Sub-17.

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Las matadorcitas iniciaron el torneo con un triunfo por 3-0 sobre Túnez. No obstante, después cayeron por 1-3 ante Venezuela, así que frente al conjunto mexicano estaban obligadas a sumar para mantenerse en carrera.

Con este resultado, la Bicolor aún no está matemáticamente clasificada, pero está muy cerca, pues los cuatro primeros lugares de cada grupo avanzan y la selección peruana necesita ganar uno de los dos partidos que le restan (frente a Filipinas o China) para llegar a siete u ocho unidades.

Si una de estas dos selecciones pierde puntos en sus próximos partidos, entonces las matadorcitas clasificarán de manera directa antes de jugar su siguiente encuentro.

Tabla de posiciones de Perú en el Mundial de Vóley Sub-17

PuestoEquipoPJSetsPuntos
1China39:09
2Filipinas36:46
3Perú37:55
4Venezuela35:74
5México36:83
6Túnez30:90

Fixture de Perú en el Mundial Sub-17

  • Perú 3-0 Túnez
  • Perú 1-3 Venezuela
  • Perú 3-2 México
  • Perú vs Filipinas | lunes, 10 de agosto | (4.00 p. m.)
  • Perú vs China | martes, 11 de agosto | (7.00 p. m.)

¿Dónde ver los partidos de Perú en el Mundial Sub-17 2026?

Todos los partidos de la selección peruana en el Mundial Sub-17 de vóley 2026 serán transmitidos por la señal de Latina, en televisión, app y página web. Además, también se puede ver por el canal de YouTube de Volleyball World.

Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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