La selección peruana de vóley consiguió una valiosa victoria por 3-2 frente a México (19-25, 25-23, 25-23, 22-25 y 15-10), resultado con el que alcanzó cinco puntos y quedó muy cerca de asegurar su pase a los octavos de final del Mundial de Vóley Sub-17.

Las matadorcitas iniciaron el torneo con un triunfo por 3-0 sobre Túnez. No obstante, después cayeron por 1-3 ante Venezuela, así que frente al conjunto mexicano estaban obligadas a sumar para mantenerse en carrera.

Con este resultado, la Bicolor aún no está matemáticamente clasificada, pero está muy cerca, pues los cuatro primeros lugares de cada grupo avanzan y la selección peruana necesita ganar uno de los dos partidos que le restan (frente a Filipinas o China) para llegar a siete u ocho unidades.

Si una de estas dos selecciones pierde puntos en sus próximos partidos, entonces las matadorcitas clasificarán de manera directa antes de jugar su siguiente encuentro.

Tabla de posiciones de Perú en el Mundial de Vóley Sub-17

Puesto Equipo PJ Sets Puntos 1 China 3 9:0 9 2 Filipinas 3 6:4 6 3 Perú 3 7:5 5 4 Venezuela 3 5:7 4 5 México 3 6:8 3 6 Túnez 3 0:9 0

Fixture de Perú en el Mundial Sub-17

Perú 3-0 Túnez

Perú 1-3 Venezuela

Perú 3-2 México

Perú vs Filipinas | lunes, 10 de agosto | (4.00 p. m.)

Perú vs China | martes, 11 de agosto | (7.00 p. m.)

¿Dónde ver los partidos de Perú en el Mundial Sub-17 2026?

Todos los partidos de la selección peruana en el Mundial Sub-17 de vóley 2026 serán transmitidos por la señal de Latina, en televisión, app y página web. Además, también se puede ver por el canal de YouTube de Volleyball World.