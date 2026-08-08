Gabriel Santana reveló el motivo del altercado entre Yotún y Enríquez tras el gol de la 'U': "Pasa..."

La desazón en Sporting Cristal por el empate frente a Universitario de Deportes se vio reflejada en la actitud de algunos jugadores, principalmente, en Yoshimar Yotún, quien fue protagonista de un tenso cruce de palabras con su portero Diego Enríquez tras el gol de los cremas por parte de Gianluca Lapadula. Ante esta situación, el volante Gabriel Santana salió al frente para aclarar qué ocurrió entre el capitán y el portero del conjunto cervecero.

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¿Qué dijo Gabriel Santana sobre el altercado entre Yotún y Enríquez?

En declaraciones a la prensa tras culminar el partido en el Estadio Monumental de Ate, el mediocampista brasileño fue consultado sobre el impase entre sus compañeros de equipo y puso paños fríos a la situación al asegurar que este tipo de sucesos forman parte del juego, pero que el compañerismo siempre prima al final de cada compromiso, descartando así cualquier rumor sobre alguna rencilla o distanciamiento entre Yotún y Enríquez.

“Eso pasa en el fútbol, pero después somos todos amigos. Es así, en el fútbol todos queremos vencer y esas cosas pasan”, señaló Santana, quien además consideró que su equipo hizo los méritos necesarios para llevarse los tres puntos.

¿Qué pasó entre Yoshimar Yotún y Diego Enríquez?

Luego de que Gianluca Lapadula abriera el marcador a los 71 minutos de cabeza tras una buena habilitación de Álex Valera, Yoshimar Yotún se dirigió inmediatamente hacia su portero para increparle por el gol de los cremas. La situación no escaló a mayores gracias a la oportuna intervención del árbitro Sebastián Lozano, quien separó a ambos jugadores y ordenó a continuar con el partido.

Previamente, un escenario similar se dio cuando Yotún se enfrascó en un altercado con Jairo Concha, luego de haberlo derribado con una fuerte entrada. El volante cervecero perdió los papeles y acusó al jugador crema de fingir, no obstante, el juez pitó la falta y amonestó a 'Yoshi'.

Sobre este último altercado se pronunció el propio Yoshimar Yotún, quien minimizó el incidente con Concha y aseguró que mantiene una muy buena relación con el futbolista crema: “Jairo (Concha) es mi hermano, hemos compartido mucho en la selección. Obviamente cada uno defiende sus colores, pero nada, a Jairo yo lo quiero un montón, no pasa nada”, sentenció.