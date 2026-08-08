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Filtran el tenso cruce entre Yoshimar Yotún y Diego Enríquez tras el gol de Gianluca Lapadula
Yoshimar Yotún y Diego Enríquez fueron captados en un tenso intercambio tras el gol de Gianluca Lapadula en el Universitario vs Sporting Cristal.
Universitario de Deportes y Sporting Cristal igualaron 1-1 por la fecha 4 del Torneo Clausura 2026. En un partido mucho más peleado que jugado, los ánimos estuvieron exacerbados desde el primer minuto de juego, tal es el caso de Yoshimar Yotún, quien protagonizó un tenso cruce con su arquero Diego Enríquez tras el gol de Gianluca Lapadula a los 71 minutos del partido.
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Yoshimar Yotún y Diego Enríquez protagonizaron tenso cruce en el 'U' vs Cristal
Como se recuerda, el 'Bambino de Los Andes' abrió el marcador para los cremas a los 71 minutos, tras un buen centro de su compañero Álex Valera. Lapadula definió de cabeza al poste izquierdo de Enríquez, dejando al portero rimense sin chances de reaccionar y desatando la algarabía en el Estadio Monumental.
Tras el gol, Yoshimar Yotún se acercó a su compañero para recriminarle su inacción en el tanto de 'Lapagol'. El capitán rimense, notoriamente furioso por el gol crema, no dudó en encarar al portero de 24 años. Los hinchas presentes en el coloso de Ate lograron registrar con sus cámaras el preciso instante del altercado, que afortunadamente no llegó a mayores gracias a la oportuna intervención del árbitro Sebastián Lozano.
Yotún y Jairo Concha también tuvieron un fuerte cruce
Pero ese no fue el único cruce de 'Yoshi' en el partido contra los cremas. Previamente, el volante y capitán de Sporting Cristal se vio enfrascado en un altercado con Jairo Concha. El rimense perdió los papeles luego de una fuerte entrada contra el jugador de Universitario, a quien acusó de estar fingiendo. Tras unos segundos de tensión, el juez decidió amonestar a Yotún y cobrar tiro libre a favor de los cremas.
Tras el final del encuentro, Yoshimar Yotún compareció ante los medios y aseguró que lo ocurrido con Concha fue producto de la adrenalina y el calor del momento. En ese sentido, aseguró que mantiene una buena relación con el mediocampista merengue.
"Jairo (Concha) es mi hermano, hemos compartido mucho en la selección. Obviamente cada uno defiende sus colores, pero nada, a Jairo yo lo quiero un montón, no pasa nada", sostuvo el futbolista de 36 años, quien no mencionó nada sobre su riña con Enríquez.
Próximo partido de Sporting Cristal
Tras este amargo empate frente a Universitario, los dirigidos por Roberto Mosquera volverán a jugar el próximo domingo 16 de agosto a las 11:00 a.m. (hora peruana), cuando reciban en el Alberto Gallardo a su similar de Sport Huancayo, por la fecha 5 del Torneo Clausura.
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