Golazo de Gianluca Lapadula para poner el 1-0 de Universitario ante Sporting Cristal en el Monumental

¡Gianluca Lapadula vuelve a demostrar para qué llegó a Universitario! El 'Bambino' anticipó a la defensa de Sporting Cristal y sorprendió con un fuerte cabezazo que venció la portería de Diego Enríquez para poner el grito en el estadio Monumental, en este encuentro crucial por la fecha 4 del Torneo Clausura.

Con este gol, el jugador de la selección peruana está anotando su segundo tanto con la camiseta crema e ilusiona así a la hinchada estudiantil.

Cronología del gol de Gianluca Lapadula

Se jugaba el minuto 71 de un encuentro que se mantenía cerrado y con pocas ocasiones de gol para ambos cuadros. Sin embargo, un sorpresivo balón largo que alcanzó Alex Valera, quien con una buena jugada individual se sacó al defensa rimense para, con la punta de chimpún, mandar un centro que parecía no iba a ocasionar gran peligro.

Sin embargo, una mala reacción del central rimense fue lo que aprovechó Lapadula para anticipar y sacar un fuerte cabezazo que venció a Enríquez.

¿Dónde ver Universitario vs Sporting Cristal?

L1 MAX será la señal encargada de transmitir el partido entre Universitario y Sporting Cristal. El canal está disponible a través de operadores como Movistar TV, DirecTV, Claro TV, Best Cable, Zapping y Win TV.