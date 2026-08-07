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Enríquez, portero de Cristal, calentó la previa al choque contra la 'U': "Es su aniversario, pero..."
El portero del elenco celeste habló sobre lo que será el encuentro por la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga 1, en el Estadio Monumental.
Faltan pocas horas para que Sporting Cristal enfrente a Universitario en casa crema y varios de los que serán protagonistas de este choque se vienen pronunciando. Uno de ellos fue Diego Enríquez, quien calentó la previa de lo que será el compromiso por la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.
El portero rimense habló para las cámaras de L1 Max sobre lo que será este partido y señaló, sobre todo, que este viernes 7 de agosto la ‘U’ cumple 102 años y que, a pesar de esto, saldrán con todo para conseguir los tres puntos que los ayuden a subir en la tabla de posiciones.
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Ante la pregunta sobre cómo ve a Universitario, que viene de caer ante Cienciano, el portero manifestó que a pesar de esto, la ‘U’ es un equipo fuerte. No obstante, reconoció que se encuentran enfocados en el juego que se han planteado para este encuentro.
“Sí, es un rival que siempre va a ser duro. Por más que haya tenido derrotas en el torneo, siempre va a ser duro. Están en casa, van a salir con todo. Como dices, es su aniversario, pero nosotros nos enfocamos en nuestro juego, en lo que podamos hacer, en las cosas buenas, en los errores que, de repente, en ese momento se tengan que corregir para que podamos hacer un buen partido”, manifestó el golero, para L1 Max.
Diego Enríquez y su análisis sobre el Universitario vs Sporting Cristal
En otro momento, el jugador de 24 años analizó lo que será el encuentro, resaltando que Universitario aún no encuentra un juego sólido como años pasados.
“Un partido importantísimo, creo que para ambos. Sabemos que va a ser bastante reñido. Sabemos que ellos, de repente, no han encontrado una forma de jugar como estaban tan cómodos años anteriores. Nosotros venimos de menos a más, poco a poco entendiendo la idea del profe Roberto, que nos está motivando día a día, y creo que va a ser un bonito encuentro”.
Además, reconoció el mérito que tiene la defensa para que él tenga una racha de portería en cero. “Sí, es importante. Creo que en el Apertura no tuvimos esa continuidad de arcos en cero durante los seis, siete, ocho partidos que tenemos con el profe Roberto. Creo que vamos teniendo bastantes arcos en cero, y eso es importante porque le da una solidez a la defensa, le da una solidez al equipo, que podamos tener un mejor juego y atacar mejor”, concluyó.
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