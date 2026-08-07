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ATENCIÓN, inmigrantes en EE. UU.: la Casa Blanca UTILIZA fotografías inspiradas en Spider-Man para promover DEPORTACIONES del ICE
La Casa Blanca lanzó una insólita campaña con imágenes de Spider-Man, en las que se exponen las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
¡Generó gran debate! Recientemente, la Casa Blanca compartió en Instagram un carrusel de imágenes de Spider-Man con el objetivo de promocionar a los agentes del ICE en Estados Unidos. Esta acción ha desatado una ola de críticas entre los seguidores de Marvel, generando dudas sobre el uso de contenido creado a través de la inteligencia artificial. ¿Qué se sabe al respecto?
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La Casa Blanca usa fotografías inspiradas en Spider-Man para promover deportaciones del ICE
El 6 de agosto, la cuenta oficial de Instagram de la Casa Blanca impactó a toda la comunidad de inmigrantes y ciudadanos al compartir un conjunto de cuatro imágenes en las que se veía a Spider-Man como un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) frente a extranjeros.
La Casa Blanca usa fotografías inspiradas en Spider-Man para promover deportaciones del ICE.
Asimismo, en el material compartido por la entidad y la prensa, se vio al icónico superhéroe capturando inmigrantes ilegales criminales con su telaraña. Aquellas imágenes han generado debate sobre la representación de temas migratorios en el contexto actual. En tanto, el pie de foto de la publicación señaló lo siguiente: "Sus amigables agentes de ICE del vecindario".
La Casa Blanca usa fotografías inspiradas en Spider-Man para promover deportaciones del ICE.
Este viernes 7 de agosto, la publicación ya ha acumulado más de 32.000 comentarios, muchos de los cuales rechazan aquel post, argumentando que Spider-Man no respaldaría tal mensaje. Además, herramientas de detección de imágenes basadas en inteligencia artificial, como Sightengine, Zero GPT y Deep AI, evaluaron la cuarta imagen del carrusel, indicando una probabilidad del 96%-99% de que esta hubiera sido generada por IA.
¿Qué ha expresado la portavoz de Casa Blanca tras las críticas?
La portavoz de la Casa Blanca, Lauren Bis, afirmó que los agentes del orden que protegen la seguridad nacional son héroes, comparándolos con el icónico personaje de Spider-Man. Mediante un comunicado a USA TODAY el 7 de agosto, Bis cuestionó a quienes se sienten ofendidos por la utilización de un superhéroe en un debate viral en Estados Unidos.
Además, mencionó que estos detractores deberían reflexionar sobre si Spider-Man apoyaría las acciones de aquellos inmigrantes ilegales que la administración Trump busca expulsar de las comunidades.
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