Según los reportes de Palo Alto Online, los dirigentes de South Bay y la Península se encuentran trabajando para fortalecer sus defensas legales frente a las recientes instalaciones federales de inmigración (ICE). Los informes señalan que su estrategia se centra en la mejora de las normativas de zonificación a nivel local, con el fin de contrarrestar la influencia de estas nuevas instalaciones en sus comunidades. Aquí más información clave para inmigrantes.

Buscan bloquear instalaciones de ICE; revelan plan de legislador de Silicon Valley

En el contexto de una expansión multimillonaria de centros de detención de inmigrantes en todo el país americano, el congresista de Silicon Valley, Sam Liccardo, presentó el miércoles cinco de agosto un conjunto de herramientas políticas diseñadas para asistir a los gobiernos locales en la oposición a la construcción de estas instalaciones.

Liccardo no dudó en argumentar que los estados y las administraciones locales han logrado regular aspectos como la seguridad contra incendios, el medio ambiente y la capacidad de infraestructura mediante el uso de regulaciones de uso del suelo. En tanto, una de las propuestas incluidas en la ordenanza modelo permite a las jurisdicciones locales establecer una moratoria temporal sobre la aprobación de centros de detención privados.

Buscan bloquear instalaciones de ICE; revelan plan de legislador de Silicon Valley.

Cabe precisar que esta medida ofrecería el tiempo necesario para desarrollar nuevas normativas que incluyan requisitos de salud y seguridad, lo que podría desincentivar al gobierno federal a avanzar con nuevos proyectos. Asimismo, los líderes de San José y del condado de San Mateo ya han mostrado interés en implementar esta ordenanza a nivel local.

Liccardo destacó que esta iniciativa política responde a las preocupaciones por un proyecto del ICE que se está desarrollando en un terreno de 25 acres al este de Gilroy. En junio, el condado de Santa Clara y el fiscal general de California, Rob Bonta, ya habían interpuesto una demanda para bloquear esta instalación, que, según los planes, podría albergar a ciento cincuenta personas.

¿Qué ha pasado en estos últimos tres meses? ¿Qué deben saber los inmigrantes?

Con relación a esta situación, líderes comunitarios y organizadores locales que participaron en el evento expresaron su desconocimiento sobre otros intentos del gobierno federal para establecer centros de detención de inmigrantes en el condado de Santa Clara. No obstante, comentaron que, si se logra aumentar la capacidad de detención en la zona, se podrían intensificar las políticas de control migratorio, lo que incluiría un aumento en las deportaciones.

En los últimos tres meses, activistas del condado han realizado diversas manifestaciones para fortalecer la oposición al centro de detención de ICE proyectado en terrenos no incorporados, específicamente en 7240 Holsclaw Road. Por ello, muchos celebran la propuesta del alcalde Liccardo como un paso positivo hacia la defensa de los derechos de los extranjeros en el país.