Las sorpresas en la lista de convocados de la selección peruana para amistosos por fecha FIFA

La selección peruana empezará sus preparativos para afrontar una nueva fecha FIFA donde se medirá ante rivales de gran jerarquía en amistosos internacionales. El técnico Mano Menezes anunció oficialmente su lista de convocados y sorprendió al convocar a nuevos nombres para este proceso y que hacen soñar a los hinchas con el recambio generacional.

Las sorpresas en la lista de convocados de la selección peruana

Consciente de que afrontará una gran seguidilla de partidos, el técnico Mano Menezes ha decidido llamar a varios jugadores para tener alternativas en su esquema. En esta nómina, sorprenden grandes jugadores que destacan en el Torneo Clausura de la Liga 1.

Piero Magallanes (Sport Huancayo)

Oslimg Mora (Sport Boys)

Matías Córdova (Comerciantes Unidos)

Wilder Cartagena (Orlando City)

La gran sorpresa de la lista fue Piero Magallanes, el delantero es una de las piezas fundamentales de Sport Huancayo en esta temporada y considerado como uno de los jóvenes prospectos del fútbol peruano. Ahora, tendrá la oportunidad de demostrar su talento a nivel internacional.

Sport Boys vuelve a tener protagonismo en una lista de convocados de la selección peruana con el llamado de Oslimg Mora, que se ha convertido en pieza fundamental para darle equilibrio al equipo durante el gran momento que atraviesa el conjunto rosado en el Torneo Clausura, donde pelean por los primeros lugares.

Piero Magallanes y Oslimg Mora son la grandes sorpresas en la lista de convocados de la selección peruana

Por su parte, Matías Córdova reafirma su gran momento en la temporada y vuelve a recibir la confianza de Mano Menezes. El portero es uno de los más regulares del campeonato y la gran estrella de Comerciantes Unidos.

Del mismo modo, Wilder Cartagena vuelve a recibir el llamado de la selección peruana luego de varios partidos. El volante logró recuperarse de una dura lesión y su gran actualidad en el Orlando City de la MLS le ha otorgado el regreso a la 'Bicolor'.

¿Cuándo son los amistosos de la selección peruana?

La selección peruana afrontará cuatro partidos amistosos entre septiembre y octubre. Estos duelos serán ante las selecciones de Estados Unidos, México, Canadá y Colombia, y se disputarán entre el 26 de septiembre y el 6 de octubre en Norteamérica. Estos encuentros representarán una gran oportunidad para que la 'Bicolor' se mida ante cuatro selecciones mundialistas y empiece a preparar el camino de cara a las próximas Eliminatorias.