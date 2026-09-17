Un joven de 17 años, originario de Estados Unidos, sufrió agresiones físicas y fue rociado con gas pimienta por parte de agentes de inmigración durante un reciente operativo realizado en Alamo, Texas. Este incidente está generando gran preocupación y debate sobre el uso de la fuerza en las acciones de control migratorio. Aquí más información.

EE. UU.: agentes del ICE acusados de golpear y rociar gas a ciudadano menor de edad en operativo

'N+Univision' se encargó de compartir todo sobre la actual situación de Luis Ochoa, un adolescente, y otro joven que denunciaron haber estado retenidos durante aproximadamente ocho horas por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

A través de las redes sociales, se difundieron videos que evidenciaron parte de la última operación realizada por estos agentes en EE. UU. En las grabaciones, se observa cómo los oficiales sacan a Ochoa del vehículo y lo someten en el suelo.

Su amigo, al ver la situación, corrió en busca de ayuda, pero también se mostró cómo fue reducido por los agentes, quienes lo agredieron físicamente. En medio de aquella situación, se conoció que Ochoa es un menor de edad, mientras los agentes lo empujaban hacia el interior de su automóvil.

Ambos jóvenes han señalado que tienen ciudadanía estadounidense y precisaron no haber cometido ningún delito. Ello ha generado una fuerte indignación en la opinión pública, especialmente porque, en el momento de la intervención, se dirigían a presentar la documentación necesaria para enlistarse en la Infantería de Marina de los Estados Unidos.

¿Cuál es el cuestionado rol que cumplen los agentes del ICE en Estados Unidos?

Los agentes del ICE desempeñan un papel crucial en la aplicación de las leyes federales de inmigración y aduanas, con el objetivo de salvaguardar la seguridad nacional y pública. A diferencia de la Patrulla Fronteriza, que se encarga de la vigilancia en las fronteras y puertos de entrada, ICE opera en el interior del país mediante dos divisiones principales.