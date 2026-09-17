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ALERTA MÁXIMA, inmigrantes y ciudadanos en EE. UU.: agentes del ICE acusados de golpear y rociar gas a menor de de edad en OPERATIVO
Denuncian agresión de agentes del ICE contra un menor de edad, ciudadano estadounidense, quien se encontraba en proceso de alistamiento en la marina en EE. UU.
Un joven de 17 años, originario de Estados Unidos, sufrió agresiones físicas y fue rociado con gas pimienta por parte de agentes de inmigración durante un reciente operativo realizado en Alamo, Texas. Este incidente está generando gran preocupación y debate sobre el uso de la fuerza en las acciones de control migratorio. Aquí más información.
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EE. UU.: agentes del ICE acusados de golpear y rociar gas a ciudadano menor de edad en operativo
'N+Univision' se encargó de compartir todo sobre la actual situación de Luis Ochoa, un adolescente, y otro joven que denunciaron haber estado retenidos durante aproximadamente ocho horas por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
A través de las redes sociales, se difundieron videos que evidenciaron parte de la última operación realizada por estos agentes en EE. UU. En las grabaciones, se observa cómo los oficiales sacan a Ochoa del vehículo y lo someten en el suelo.
Su amigo, al ver la situación, corrió en busca de ayuda, pero también se mostró cómo fue reducido por los agentes, quienes lo agredieron físicamente. En medio de aquella situación, se conoció que Ochoa es un menor de edad, mientras los agentes lo empujaban hacia el interior de su automóvil.
Ambos jóvenes han señalado que tienen ciudadanía estadounidense y precisaron no haber cometido ningún delito. Ello ha generado una fuerte indignación en la opinión pública, especialmente porque, en el momento de la intervención, se dirigían a presentar la documentación necesaria para enlistarse en la Infantería de Marina de los Estados Unidos.
¿Cuál es el cuestionado rol que cumplen los agentes del ICE en Estados Unidos?
Los agentes del ICE desempeñan un papel crucial en la aplicación de las leyes federales de inmigración y aduanas, con el objetivo de salvaguardar la seguridad nacional y pública. A diferencia de la Patrulla Fronteriza, que se encarga de la vigilancia en las fronteras y puertos de entrada, ICE opera en el interior del país mediante dos divisiones principales.
- La primera, Operaciones de Detención y Deportación (ERO), se encarga de arrestar a extranjeros que carecen de estatus legal en Estados Unidos, gestionar los centros de detención migratoria y ejecutar órdenes de expulsión. Esta división prioriza la captura de no ciudadanos que puedan representar un riesgo para la seguridad pública, incluyendo a criminales convictos y miembros de pandillas.
- La segunda, las Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) se enfoca en la lucha contra el crimen transnacional que se aprovecha de los sistemas de comercio, viaje e inmigración de Estados Unidos. Su labor incluye la investigación de delitos federales, tales como el narcotráfico, el tráfico y la trata de personas, el contrabando de armas y el lavado de dinero.
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