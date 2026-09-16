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Fechas confirmadas para las semifinales y la final de la Liga 1 2026: ¿Cómo se define al campeón?
El Torneo Clausura finaliza el 22 de noviembre, momento en el que se decidirá si habrá una final directa o semifinales. Conoce las fechas y cómo se decidirá al campeón nacional.
Tras quedar muy relegado en el Torneo Clausura, todo apunta a que Alianza Lima tendrá que jugar los playoffs para conocer al campeón de la Liga 1 2026 y solo faltaría definir si habrá final directa o tendremos unas semifinales previamente. Conoce las fechas para la definición por el título nacional.
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De acuerdo con la información difundida por el periodista Eduardo Combe para L1 Radio, el Torneo Clausura culminará el 22 de noviembre y dependiendo de cómo termine este certamen, se seguirá un calendario ya establecido por los organizadores del campeonato.
Recordemos que ambas instancias serán en cotejos de ida y vuelta. Las semifinales se deben jugar el 28 de noviembre y 4 de diciembre, mientras que las finales se disputarán el 9 y 13 de diciembre.
Asimismo, en caso solamente haya final directa, esta se disputará el 28 de noviembre y 6 de diciembre. Todo dependerá de qué club sea el campeón del Clausura y cómo quede la tabla acumulada al culminar la fase regular de la competición.
Alianza Lima y Universitario podrían encontrarse nuevamente al campeón nacional
¿Cómo se define el campeón de la Liga 1?
Los playoffs semifinales serán disputados por los campeones del Apertura, del Clausura y los dos mejores del Acumulado. Si algún ganador de un torneo corto también figura entre los dos primeros de la tabla anual, clasificará directamente a la final.
En caso Alianza Lima, ganador del Apertura, gane también el Torneo Clausura, será automáticamente campeón nacional y del segundo al cuarto del acumulado jugarán los playoffs para acceder a la Fase de Grupos de la Copa Libertadores.
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