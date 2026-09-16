Fechas confirmadas para las semifinales y la final de la Liga 1 2026: ¿Cómo se define al campeón?

Tras quedar muy relegado en el Torneo Clausura, todo apunta a que Alianza Lima tendrá que jugar los playoffs para conocer al campeón de la Liga 1 2026 y solo faltaría definir si habrá final directa o tendremos unas semifinales previamente. Conoce las fechas para la definición por el título nacional.

De acuerdo con la información difundida por el periodista Eduardo Combe para L1 Radio, el Torneo Clausura culminará el 22 de noviembre y dependiendo de cómo termine este certamen, se seguirá un calendario ya establecido por los organizadores del campeonato.

Recordemos que ambas instancias serán en cotejos de ida y vuelta. Las semifinales se deben jugar el 28 de noviembre y 4 de diciembre, mientras que las finales se disputarán el 9 y 13 de diciembre.

Asimismo, en caso solamente haya final directa, esta se disputará el 28 de noviembre y 6 de diciembre. Todo dependerá de qué club sea el campeón del Clausura y cómo quede la tabla acumulada al culminar la fase regular de la competición.

Alianza Lima y Universitario podrían encontrarse nuevamente al campeón nacional

¿Cómo se define el campeón de la Liga 1?

Los playoffs semifinales serán disputados por los campeones del Apertura, del Clausura y los dos mejores del Acumulado. Si algún ganador de un torneo corto también figura entre los dos primeros de la tabla anual, clasificará directamente a la final.

En caso Alianza Lima, ganador del Apertura, gane también el Torneo Clausura, será automáticamente campeón nacional y del segundo al cuarto del acumulado jugarán los playoffs para acceder a la Fase de Grupos de la Copa Libertadores.