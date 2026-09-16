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Fechas confirmadas para las semifinales y la final de la Liga 1 2026: ¿Cómo se define al campeón?

El Torneo Clausura finaliza el 22 de noviembre, momento en el que se decidirá si habrá una final directa o semifinales. Conoce las fechas y cómo se decidirá al campeón nacional.

Wilfredo Inostroza
Repasa cómo se define al campeón de la Liga 1 2026
Repasa cómo se define al campeón de la Liga 1 2026 | Foto: Liga 1 Te Apuesto
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Tras quedar muy relegado en el Torneo Clausura, todo apunta a que Alianza Lima tendrá que jugar los playoffs para conocer al campeón de la Liga 1 2026 y solo faltaría definir si habrá final directa o tendremos unas semifinales previamente. Conoce las fechas para la definición por el título nacional.

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De acuerdo con la información difundida por el periodista Eduardo Combe para L1 Radio, el Torneo Clausura culminará el 22 de noviembre y dependiendo de cómo termine este certamen, se seguirá un calendario ya establecido por los organizadores del campeonato.

Recordemos que ambas instancias serán en cotejos de ida y vuelta. Las semifinales se deben jugar el 28 de noviembre y 4 de diciembre, mientras que las finales se disputarán el 9 y 13 de diciembre.

Asimismo, en caso solamente haya final directa, esta se disputará el 28 de noviembre y 6 de diciembre. Todo dependerá de qué club sea el campeón del Clausura y cómo quede la tabla acumulada al culminar la fase regular de la competición.

Alianza Lima

Alianza Lima y Universitario podrían encontrarse nuevamente al campeón nacional

¿Cómo se define el campeón de la Liga 1?

Los playoffs semifinales serán disputados por los campeones del Apertura, del Clausura y los dos mejores del Acumulado. Si algún ganador de un torneo corto también figura entre los dos primeros de la tabla anual, clasificará directamente a la final.

En caso Alianza Lima, ganador del Apertura, gane también el Torneo Clausura, será automáticamente campeón nacional y del segundo al cuarto del acumulado jugarán los playoffs para acceder a la Fase de Grupos de la Copa Libertadores.

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

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