Club de la Liga 1 se quedó sin entrenador días después de ser presentado

UTC vuelve a ser protagonista por una inesperada decisión en plena recta final del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El conjunto cajamarquino resolvió el vínculo con Miguel Ángel Zahzú, quien apenas permaneció unos días al frente del ‘Gavilán del Norte’ y llegó a dirigir las primeras prácticas del equipo.

Club de Liga 1 se quedó sin técnico días después de ser presentado

La salida del estratega argentino fue reportada por el periodista de L1 MAX, Ernesto Macedo, quien informó que la desvinculación se produjo apenas tres días después de que Zahzú asumiera funciones en la institución. El técnico había sido presentado oficialmente ante el plantel el pasado 2 de octubre.

Miguel Ángel Zahzú fue presentado como DT de UTC y a los días fue despedido

En aquella jornada, Zahzú llegó acompañado por su comando técnico, conformado por el asistente Francisco Cortez y el preparador físico Diego Chianelli. La presentación se realizó en las instalaciones del estadio Héroes de San Ramón, pero el proceso terminó dando un giro inesperado pocos días después.

De acuerdo con la información difundida, UTC ni siquiera llegó a completar la inscripción oficial de Zahzú ante los registros de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Por ello, tras la repentina ruptura del vínculo, Guillermo Molins continuará dirigiendo al primer equipo durante los próximos compromisos de la Liga 1.

UTC tuvo tres técnicos salientes en la Liga 1 2026

Con la salida de Zahzú, UTC suma un nuevo cambio en su comando técnico durante una temporada marcada por la inestabilidad. El club cajamarquino ya había prescindido anteriormente de Carlos Bustos y Cristian Paulucci, por lo que el argentino se convirtió en el tercer entrenador que no logra consolidarse al frente del equipo en lo que va del año.