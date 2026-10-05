Germán Leguia rotundo con el trabajo de Héctor Cúper en Universitario: "Solo se hizo la camita"

Germán Leguía no tuvo reparos en cuestionar el paso de Héctor Cúper por Universitario de Deportes. El exfutbolista y referente crema rechazó la versión de que el plantel le habría hecho la denominada ‘camita’ al entrenador argentino y, por el contrario, consideró que las decisiones del propio técnico terminaron perjudicándolo durante su etapa al frente del equipo.

Germán Leguía dio fuerte comentario contra el trabajo de Héctor Cúper en Universitario

En diálogo con radio Ovación, Leguía reconoció que quedó decepcionado con el trabajo realizado por Cúper y puso como ejemplo algunas de las posiciones en las que utilizó a sus jugadores. Para el popular ‘Cocoliche’, colocar a Andy Polo como lateral derecho, a Williams Riveros en lugar de Miguel Ángel Santamaría o a Caín Fara como lateral izquierdo fueron decisiones que terminaron jugando en contra del estratega.

Héctor Cúper se fue de Universitario tras malos resultados

“Lo de la 'U', la verdad que Cúper me desilusionó un montón. Todo el mundo dice que le hicieron la 'camita', pero yo digo que él solo se hizo la 'camita'. ¿Polo de lateral derecho, Fara de lateral izquierdo, Riveros en vez de Santamaría?”, criticó el exjugador.

El exmediocampista también apuntó contra la manera en que Cúper planteaba los encuentros y cuestionó su capacidad para reaccionar ante los problemas que aparecían durante los partidos. Según Leguía, el técnico repetía variantes incluso cuando Universitario recibía goles y no encontraba soluciones desde el banco.

“Todos los equipos nos hacían gol. Le metían dos goles y cambiaba a los delanteros. Si te hacen dos goles, cambia a los que están atrás. No reaccionaba y siempre hacía las mismas variantes. Ponía a Alzugaray en la altura, no seas malo, enséñale su pasaporte y dile que es argentino, que recién tiene un tiempo acá. La verdad, él solo se quitó”, acotó.