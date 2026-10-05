Miguel Vargas se perfila como titular en el arco de Universitario en el debut de Bustos ante Melgar

Miguel Vargas se perfila como el portero titular de Universitario este sábado, cuando el cuadro crema reciba a Melgar en el Monumental por la fecha 11 del Torneo Clausura. El partido marcará el reinicio del campeonato tras el receso por la fecha FIFA.

La llegada de Fabián Bustos abre una nueva etapa en el conjunto merengue. El técnico argentino prepara su estreno con la intención de recuperar la intensidad y el protagonismo del equipo en la recta final del torneo, donde cada punto será clave.

En ese contexto, Vargas aparece con ventaja para custodiar el arco crema. 'Manotas' tendrá una nueva oportunidad para demostrar sus condiciones y responder a la confianza del nuevo comando técnico en una jornada especial para Universitario.

Diego Romero, habitual titular en los últimos compromisos, llegará con el desgaste acumulado tras su participación con la Selección Peruana. La carga del viaje y los minutos disputados podrían llevar a Bustos a darle descanso frente al cuadro arequipeño.

Así, Vargas se perfila para volver a ponerse los guantes en el Monumental y aprovechar una nueva oportunidad. El guardameta sabe que un buen desempeño ante Melgar podría servirle para ganar protagonismo en esta nueva etapa de la 'U'.