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Garcilaso, Universitario o Cristal: ¿Quién tiene el fixture más accesible para ganar el Clausura?
El Torneo Clausura está de candela, por lo que clubes como Deportivo Garcilaso, Universitario y Sporting Cristal batallarán jornada a jornada.
Solo restan siete jornadas para finalizar el Torneo Clausura 2026 y el actual líder del certamen es Deportivo Garcilaso. Sin embargo, hay dos equipos que se encuentran al acecho como Universitario y Sporting Cristal, quienes no deben tropezar en las demás fechas para superar en la clasificación a los cusqueños. Conoce qué equipo tiene el fixture más accesible al cierre de temporada.
Fixture de Deportivo Garcilaso
- Fecha 11: Deportivo Garcilaso vs Sport Huancayo
- Fecha 12: Melgar vs Deportivo Garcilaso
- Fecha 13: Deportivo Garcilaso vs Los Chankas
- Fecha 14: Alianza Atlético vs Deportivo Garcilaso
- Fecha 15: UTC vs Deportivo Garcilaso
- Fecha 16: Deportivo Garcilaso vs Comerciantes Unidos
- Fecha 17: Juan Pablo II vs Deportivo Garcilaso
Fixture de Universitario
- Fecha 11: Universitario vs Melgar
- Fecha 12: Alianza Atlético vs Universitario
- Fecha 13: Universitario vs Juan Pablo II
- Fecha 14: Universitario vs Sport Boys
- Fecha 15: Atlético Grau vs Universitario
- Fecha 16: Universitario vs CD Moquegua
- Fecha 17: Sport Huancayo vs Universitario
Fixture de Sporting Cristal
- Fecha 11: UTC vs Sporting Cristal
- Fecha 12: Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos
- Fecha 13: Cusco FC vs Sporting Cristal
- Fecha 14: Sporting Cristal vs Alianza Lima
- Fecha 15: Sporting Cristal vs FC Cajamarca
- Fecha 16: ADT vs Sporting Cristal
- Fecha 17: Sporting Cristal vs Cienciano
Deportivo Garcilaso, Universitario o Sporting Cristal: ¿Qué equipo tiene el fixture más accesible?
En primer lugar, Deportivo Garcilaso es el equipo que menos partidos de local tiene en comparación con los demás. Solo tiene tres choques en Cusco, mientras que los otros cuatro son fuera de la Ciudad Imperial ante elencos como Melgar, Alianza Atlético, UTC y Juan Pablo II. Es claro que uno de los cotejos más duros será ante los arequipeños, sabiendo que es un duelo directo por el Torneo Clausura.
Por el lado de Universitario, tiene cuatro partidos de local que puede sacar adelante por lo fuerte que se ha mostrado en casi la mayoría de sus compromisos. Fuera de esto, debe enfrentar a Alianza Atlético y Atlético Grau en Trujillo, para luego cerrar el certamen en la altura de Huancayo. Un camino más accesible en busca del título.
Finalmente, y no por ello menos importante, Sporting Cristal sigue en carrera y tiene también cuatro partidos en condición de local. Eso sí, uno de ellos será ante el complicado Alianza Lima, por lo que no debe tropezar si desea darle una alegría a sus aficionados. No obstante, los duelos que tiene fuera de casa son en altura ante rivales como UTC, Cusco FC y ADT. Un panorama duro para los rimenses, por lo que se alistan para afrontar esta seguidilla de encuentros.
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