Garcilaso, Universitario o Cristal: ¿Quién tiene el fixture más accesible para ganar el Clausura?

Solo restan siete jornadas para finalizar el Torneo Clausura 2026 y el actual líder del certamen es Deportivo Garcilaso. Sin embargo, hay dos equipos que se encuentran al acecho como Universitario y Sporting Cristal, quienes no deben tropezar en las demás fechas para superar en la clasificación a los cusqueños. Conoce qué equipo tiene el fixture más accesible al cierre de temporada.

Fixture de Deportivo Garcilaso

Fecha 11: Deportivo Garcilaso vs Sport Huancayo

Fecha 12: Melgar vs Deportivo Garcilaso

Fecha 13: Deportivo Garcilaso vs Los Chankas

Fecha 14: Alianza Atlético vs Deportivo Garcilaso

Fecha 15: UTC vs Deportivo Garcilaso

Fecha 16: Deportivo Garcilaso vs Comerciantes Unidos

Fecha 17: Juan Pablo II vs Deportivo Garcilaso

Fixture de Universitario

Fecha 11: Universitario vs Melgar

Fecha 12: Alianza Atlético vs Universitario

Fecha 13: Universitario vs Juan Pablo II

Fecha 14: Universitario vs Sport Boys

Fecha 15: Atlético Grau vs Universitario

Fecha 16: Universitario vs CD Moquegua

Fecha 17: Sport Huancayo vs Universitario

Fixture de Sporting Cristal

Fecha 11: UTC vs Sporting Cristal

Fecha 12: Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos

Fecha 13: Cusco FC vs Sporting Cristal

Fecha 14: Sporting Cristal vs Alianza Lima

Fecha 15: Sporting Cristal vs FC Cajamarca

Fecha 16: ADT vs Sporting Cristal

Fecha 17: Sporting Cristal vs Cienciano

Deportivo Garcilaso, Universitario o Sporting Cristal: ¿Qué equipo tiene el fixture más accesible?

En primer lugar, Deportivo Garcilaso es el equipo que menos partidos de local tiene en comparación con los demás. Solo tiene tres choques en Cusco, mientras que los otros cuatro son fuera de la Ciudad Imperial ante elencos como Melgar, Alianza Atlético, UTC y Juan Pablo II. Es claro que uno de los cotejos más duros será ante los arequipeños, sabiendo que es un duelo directo por el Torneo Clausura.

Por el lado de Universitario, tiene cuatro partidos de local que puede sacar adelante por lo fuerte que se ha mostrado en casi la mayoría de sus compromisos. Fuera de esto, debe enfrentar a Alianza Atlético y Atlético Grau en Trujillo, para luego cerrar el certamen en la altura de Huancayo. Un camino más accesible en busca del título.

Finalmente, y no por ello menos importante, Sporting Cristal sigue en carrera y tiene también cuatro partidos en condición de local. Eso sí, uno de ellos será ante el complicado Alianza Lima, por lo que no debe tropezar si desea darle una alegría a sus aficionados. No obstante, los duelos que tiene fuera de casa son en altura ante rivales como UTC, Cusco FC y ADT. Un panorama duro para los rimenses, por lo que se alistan para afrontar esta seguidilla de encuentros.