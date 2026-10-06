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Sport Boys presentó camiseta morada en homenaje al Señor del Mar: cuánto está y dónde comprar

Sport Boys emocionó a toda su hinchada con el anuncio oficial de su nueva camiseta en homenaje al Señor del Mar y que utilizará en octubre. Conoce los precios y dónde adquirirla.

Angel Curo
Sport Boys presentó camiseta morada en homenaje al Señor del Mar
Sport Boys presentó camiseta morada en homenaje al Señor del Mar | Foto: Sport Boys
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Sport Boys ha mostrado una notable mejora en los últimos meses y se ha consolidado como uno de los animadores de la Liga 1 y la Copa de la Liga, donde buscan una remontada ante Alianza Atlético para llegar a la gran final. En medio de este gran momento, el club emocionó a sus hinchas tras anunciar oficialmente su nueva camiseta en homenaje al Señor del Mar.

Sport Boys enfrenta a Alianza Atlético por la vuelta de la semifinal de la Copa de la Liga.

PUEDES VER: ¿Qué resultado necesita Sport Boys para clasificar a la final de la Copa de la Liga 2026?

Sport Boys presentó camiseta morada en homenaje al Señor del Mar

El enorme vínculo entre Sport Boys y el Callao ha trascendido a lo largo de los años. Por ello, la escuadra chalaca no ha sido ajena a una de las principales celebraciones religiosas de la región y sorprendió al anunciar, durante la mañana de este martes 6 de octubre, que su camiseta en homenaje al Señor del Mar ya se encuentra a la venta para el público en general.

Como es habitual, la ‘Misilera’ cambiará su indumentaria durante el mes de octubre para rendir homenaje al patrono del Callao en el marco de su festividad, dejando el rosado tradicional. El club anunció el lanzamiento a través de sus canales oficiales y remarcó la tradición que representa esta iniciativa.

Sport Boys, camiseta Señor del Mar Sport Boys

Sport Boys presentó su camiseta en homenaje al Señor del Mar

Orgullo chalaco. Una camiseta en homenaje al Señor del Mar, inspirada en la historia, sus 18 cuadrillas y la devoción del pueblo chalaco. Una tradición del puerto, mencionaron en su publicación en redes sociales.

La nueva camiseta de Sport Boys se caracteriza por el predominio del color morado, aunque mantiene el tradicional rosado en el escudo. Asimismo, presenta detalles en el estampado que rinden homenaje a las cuadrillas del Señor del Mar. En la parte superior trasera de la indumentaria también aparece un escudo con el año 1756, en referencia al inicio de la devoción al patrono del Callao.

¿Cuánto cuesta y dónde comprar la camiseta del Señor del Mar de Sport Boys?

La camiseta de Sport Boys en homenaje al Señor del Mar ya se encuentra disponible mediante la web de Marathon, así como en sus diversos locales a lo largo del Perú. Los precios van desde los S/149 y S/199, según el modelo de tu preferencia.

  • Camiseta hombre: S/199,00
  • Camiseta mujer: S/199,00
  • Camiseta arquero: S/199,00
  • Camiseta niño: S/149,00
Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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