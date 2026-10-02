Universitario vs. Sport Boys fue postergado: fecha y hora confirmada para el debut de Fabián Bustos

La Liga 1 informó que el partido entre Universitario vs. Sport Boys sufrió una reprogramación. Inicialmente se iba a llevar a cabo el miércoles 28 de octubre, pero por un contundente motivo deberá ser aplazado. A continuación, te brindamos la fecha, hora, estadio y canal de transmisión para ver el debut de Fabián Bustos con los merengues en el Torneo Clausura 2026.

¿Cuándo juega Universitario vs. Sport Boys?

Debido a la Procesión del Señor de los Milagros, la PNP advirtió sobre la complicación de realizar el Universitario vs. Sport Boys el 29 de octubre. Por ello, la Liga Profesional de Fútbol Peruano se pronunció y comunicó que la nueva fecha será el miércoles 4 de noviembre, en el Estadio Monumental. Si ocurre un nuevo cambio en las próximas semanas, te lo informaremos inmediatamente aquí, en el diario Líbero.

La Liga 1 se pronunció sobre el cambio de fecha.

¿A qué hora juega Universitario vs. Sport Boys?

La Liga 1 también confirmó el horario:

Perú, Ecuador y Colombia: 8.30 p. m.

Bolivia y Venezuela: 9.30 p. m.

Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay: 10.30 p. m.

¿Dónde ver EN VIVO Universitario vs. Sport Boys?

La transmisión del partido entre Universitario vs. Sport Boys por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026 se realizará mediante la señal de L1 MAX vía DirecTV y Movistar TV para todo el territorio nacional. Asimismo, podrás ver el compromiso totalmente online a través de DGO y Movistar Play si cuentas con una suscripción a alguna de las mencionadas plataformas de streaming. Por último, en Líbero te brindaremos el minuto a minuto con todas las incidencias.

Universitario vs. Sport Boys será el debut de Fabián Bustos

Como se sabe, Fabián Bustos debe cumplir con una sanción de tres fechas sin poder dirigir en la 'U', esto a raíz de una suspensión que se le impuso el año pasado por unos gestos durante un clásico con Alianza Lima. Como se fue a Olimpia sin cumplir con el castigo, ahora que ha vuelto tiene la obligación de hacerlo y recién podrá aparecer ante Sport Boys en el Estadio Monumental.