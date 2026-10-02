Alianza Lima confirmó partido con Talleres de Córdoba en pleno Torneo Clausura 2026

Alianza Lima mantiene intacta la ilusión de llevarse el título nacional esta temporada. Mientras todos los hinchas están sumamente concentrados en lo que viene haciendo el plantel de Pablo Guede en la Liga 1, a nivel institucional los blanquiazules les dieron una importante noticia en redes sociales: jugarán un partido amistoso con Talleres de Córdoba este mes.

Las íntimas aún pueden salir campeonas del Torneo Clausura para así jugar con Universitario de Deportes la gran final de la Liga Femenina 2026. En ese sentido, al haber clasificado directamente a las semifinales de la competición gracias a haber quedado primeras en la tabla de posiciones, las dirigidas por José Letelier aprovecharán que tienen unas semanas de descanso para disputar un encuentro ante la 'T' de Argentina. Las entradas pronto estarán disponibles.

"Cronograma de venta. Se viene un nuevo combo blanquiazul", colocó Alianza Lima en su cuenta oficial de 'X', revelando que los aficionados podrán adquirir entradas en conjunto para el partido contra Atlético Grau por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 y para el compromiso amistoso ante Talleres de Córdoba. Ambos encuentros se llevarán a cabo en el Estadio Alejandro Villanueva.

Alianza Lima anunció partido con Talleres.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs. Talleres?

El partido entre Alianza Lima y Talleres se realizará el sábado 24 de octubre desde las 3.00 p. m. de Lima, Perú, en el ya mencionado recinto deportivo de Matute. Los boletos pronto estarán a la venta y, apenas se filtre la información en la página oficial del club, te brindaremos los precios aquí, en el diario Líbero.

¿Dónde se transmitirá Alianza Lima vs. Talleres?

De momento, no se ha confirmado el canal de transmisión para este encuentro amistoso entre ambos clubes de prestigio, pero normalmente los partidos del cuadro blanquiazul son transmitidos por América TV o el canal de YouTube de Alianza Lima.