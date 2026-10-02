¿Deportivo Binacional regresará a la Liga 1 en 2027? Todos los detalles de la resolución judicial

Deportivo Binacional recibió una nueva resolución judicial que podría tener importantes consecuencias para su futuro en el fútbol peruano. El Tercer Juzgado Civil de Puno declaró infundada la solicitud presentada por la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para que no se ejecute la sentencia y ordenó avanzar con el cumplimiento de lo dispuesto por el Tribunal Constitucional (TC) respecto a la inclusión del conjunto puneño en la Liga 1.

¿Deportivo Binacional regresará a la Liga 1 en 2027?

De acuerdo con el documento, el pedido de la FPF fue rechazado. “Declarar infundada la solicitud de inejecutabilidad de sentencia formulada por la Federación Peruana de Fútbol (FPF), por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución”, señala la resolución.

La resolución judicial que ordena el regreso de Binacional a la Liga 1 2027

Pero eso no fue todo. El juzgado también estableció una multa coercitiva contra la FPF de tres Unidades de Referencia Procesal (URP), que deberá ser cancelada en un plazo de tres días hábiles después de la notificación, bajo advertencia de duplicarse si persiste el incumplimiento una vez que la resolución quede firme.

Además, el documento ordena a la entidad obligada acreditar el inicio de las acciones necesarias para ejecutar la sentencia constitucional. “Requerir a la entidad obligada para que, en el plazo improrrogable de tres días hábiles, cumpla estrictamente con acreditar ante este Despacho el inicio formal y material de los actos administrativos y operativos orientados a la ejecución integral de la Sentencia Constitucional N.º 114/2026, bajo apercibimiento de imponer multa de seis Unidades de Referencia Procesal”, precisa.

La resolución judicial que ordena el regreso de Binacional a la Liga 1 2027

¿Cómo va Deportivo Binacional en la Liga 2?

El escenario resulta particular por la situación deportiva de Binacional. Actualmente, el equipo puneño disputa el Grupo Descenso B junto con Academia Cantolao y Santos FC de Nazca, por lo que todavía pelea por mantener la categoría.

De esta manera, podría presentarse una situación inédita si Binacional termina descendiendo en cancha y, al mismo tiempo, continúa vigente la resolución judicial que dispone su inclusión en la Liga 1. El cumplimiento de la sentencia y las decisiones que adopten las autoridades determinarán cómo se resolverá su situación de cara a la temporada 2027.