Carlos Stein denunció amenazas e intimidaciones en la Liga 3: "Vamos a 'enfriar' a tus jugadores"

Carlos Stein atraviesa horas de preocupación antes de afrontar una nueva jornada de la Liga 3. El cuadro carlista denunció haber recibido mensajes de carácter intimidatorio y amenazante de muerte, a poco de enfrentar a Deportivo Lute por la decimoquinta fecha de la Fase Regional.

Carlos Stein denunció amenazas de muerte en la Liga 3

Mediante un comunicado publicado en sus redes sociales, la institución norteña informó que estos mensajes habrían sido enviados por personas ajenas al club y estarían dirigidos contra integrantes de su entorno. Ante esta situación, Carlos Stein expresó su rechazo y pidió evitar cualquier acto de violencia.

Carlos Stein denunció amenazas de muerte previo a su partido en Liga 3

“Rechazamos de manera firme y categórica cualquier acto de amenaza, intimidación o violencia, venga de donde venga”, manifestó el conjunto carlista en su pronunciamiento.

La institución también pidió tranquilidad a sus futbolistas, integrantes del comando técnico, dirigentes e hinchas, además de solicitar que no respondan ante eventuales provocaciones. Carlos Stein señaló que evaluará lo sucedido y que, si corresponde, acudirá a las autoridades y organismos competentes mediante los canales formales.

Carlos Stein denunció amenazas en la Liga 3

Carlos Stein confirmó su presencia en la Liga 3 a pesar de amenazas

Pese a estos hechos, el club dejó en claro que continuará enfocado en su participación en el torneo. “No nos dejaremos amedrentar ni desviaremos nuestro camino por este tipo de situaciones”, indicó Carlos Stein.

Ahora, el conjunto norteño deberá concentrarse en su próximo desafío ante Deportivo Lute, compromiso correspondiente a la decimoquinta jornada de la Fase Regional de la Liga 3 y que se disputará en el Estadio Wilberto Herrera Carlín.