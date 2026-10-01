Guillermo Farré, DT de Palestino, se rindió en elogios ante dos futbolistas de Alianza: "Auge"

Alianza Lima perdió 2-1 ante Palestino en el amistoso internacional disputado en el Estadio Alejandro Villanueva, Matute, La Victoria. Sin embargo, Guillermo Farré, técnico del club chileno, se rindió en elogios ante dos futbolistas del cuadro blanquiazul tras su gran rendimiento: estamos hablando de Eryc Castillo y Alan Cantero.

Guillermo Farré, técnico de Palestino, elogió a dos futbolistas de Alianza Lima

En la rueda de prensa posterior al encuentro entre Palestino y Alianza, Farré respondió a distintas preguntas sobre el desarrollo del partido y, entre ellas, fue consultado acerca de la evaluación que hizo de los futbolistas del conjunto íntimo.

Para el técnico argentino, el conjunto blanquiazul no ha variado demasiado respecto al que observó en 2025, cuando dirigía a Sporting Cristal y Néstor Gorosito estaba al frente del equipo.

Guillermo Farré, técnico de Palestino, elogió a Eryc Castillo y Alan Cantero tras el Alianza Lima vs Palestino

Del mismo modo, Guillermo Farré destacó lo hecho por Eryc Castillo y Alan Cantero durante el encuentro de Alianza Lima frente a Palestino, y remarcó que en ambos ve todo el potencial que mostraron cuando realizaron una destacada campaña en 2025 por la Copa Libertadores.

"Sinceramente no ha cambiado muchos jugadores. Yo siento que cuando me tocó enfrentar a la Alianza la otra vez también era una alianza muy importante con jugadores que recién habían llegado y tenían una energía muy alta. Eh, Cantero, Castillo, este fue la Alianza que me tocó enfrentar de de Pipo Gorosito, que estaba con todo el auge de lo que había clasificado la Copa Libertadores. Entonces me tocó enfrentar un gran Alianza también", afirmó.

¿Cómo les va a Eryc Castillo y Alan Cantero en Alianza Lima?

Eryc Castillo arribó a Alianza Lima en 2025 y, después de dos temporadas, la afición lo considera uno de los fichajes más acertados del club por su rendimiento y su capacidad para anotar en encuentros decisivos. En 2026, el futbolista ecuatoriano ha registrado 17 tantos entre el Torneo Apertura y el Clausura de la Liga 1.