Pablo Guede dio firme opinión sobre Kevin Quevedo tras derrota de Alianza Lima: "Intermitente"

Alianza Lima perdió 2-1 ante Palestino de Chile en un partido amistoso disputado en Matute aprovechando el receso de las ligas por la fecha FIFA. Más allá del resultado, el encuentro sirvió para que Pablo Guede pueda ver en acción a los jugadores que menos chances tienen de jugar en la Liga 1. Tras el final del compromiso, el técnico argentino se refirió específicamente al rendimiento de un jugador: estamos hablando de Kevin Quevedo.

Pablo Guede opinó sobre el rendimiento de Kevin Quevedo tras derrota de Alianza ante Palestino

En conferencia de prensa, Pablo Guede fue consultado por el desempeño de Quevedo, quien arrancó de titular frente a Palestino y jugó durante todo el partido. Al respecto, el entrenador no tuvo reparos en señalar la falta de ritmo del popular 'pescadito' y puso énfasis en la necesidad de que siga trabajando para llegar de la mejor forma a las próximas fechas del Torneo Clausura.

“Tiene que seguir mejorando (Quevedo), hoy se lo vio con altibajos, con intermitentes. No tiene el ritmo que tienen otros jugadores y va a tener que seguir entrenando y aprovechar estas cosas que estamos haciendo porque es para los chicos que menos juegan. Tendrá que seguir trabajando y ya veremos”, dijo.

Alianza Lima cayó de local ante Palestino. Foto: Alianza Lima

De esta forma, la evaluación de Pablo Guede deja claro que Kevin Quevedo todavía busca recuperar su mejor versión tras completar los 90 minutos ante Palestino. El delantero tendrá ahora el reto de aprovechar los entrenamientos y las oportunidades que reciba para recuperar ritmo y convencer al comando técnico de cara a los próximos compromisos de Alianza Lima en el Torneo Clausura.

Próximo partido de Alianza Lima

Vale resaltar que Alianza Lima sostendrá un nuevo amistoso antes de la reanudación del torneo local. Su próximo rival será Melgar y el partido se jugará este sábado 3 de octubre. El horario y escenario del encuentro aún no se han confirmado, pero se pudo conocer que se llevará a cabo a puertas cerradas.