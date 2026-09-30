Yoshimar Yotún elogió a tres futbolistas de la selección peruana tras empate: "Muy importantes"

La selección peruana logró un valioso empate 1-1 ante México por el segundo amistoso de la fecha FIFA de setiembre y octubre. El equipo de Mano Menezes mostró uno de sus mejores partidos y tuvo ocasiones para poder quedarse con el triunfo. Precisamente, tras este encuentro, Yoshimar Yotún no dudó en halagar el rendimiento de tres futbolistas.

Yoshimar Yotún elogió a tres futbolistas de la selección peruana tras empate

El volante de la selección peruana conversó con las cámaras de ‘L1 MAX’ tras el final del partido y mostró su entusiasmo por el futuro del combinado nacional. Yoshimar Yotún aseguró que continuarán trabajando para elevar su nivel y llegar de la mejor manera a los próximos compromisos oficiales.

En esa línea, el referente nacional destacó la aparición de tres futbolistas: Oslimg Mora, Marco Huamán y Piero Magallanes. Yotún consideró que son jugadores prometedores y resaltó el rendimiento que mostraron durante el amistoso ante México.

Oslimg Mora, Marco Huamán y Piero Magallanes destacaron en el Perú vs México

“El equipo va a ir mejorando, obviamente, claro que va a evolucionar. Queremos llegar a la Copa América y a las Eliminatorias con un equipo quizás mucho más consolidado, con jugadores que vienen apareciendo en la liga como Oslimg Mora. Creo que Huamán ya venía mucho tiempo con nosotros, pero hoy pudo jugar. Tuvimos una novedad en la selección como Magallanes, que hizo un gran partido”, sostuvo.

Yoshimar Yotún se mostró ilusionado con el futuro de la 'Bicolor'

Del mismo modo, el futbolista de Sporting Cristal remarcó la importancia de que sigan apareciendo nuevos valores en el plantel y que tengan el deseo de dejar en alto la camiseta de la 'Bicolor'. Según explicó, esta renovación también permite que los jugadores más experimentados afronten el proceso con mayor tranquilidad.

“Se van sumando chicos muy importantes, que quieren representar a su país, que quieren trascender en la selección. Y a nosotros, como ya un poco más grandes, nos deja bastante tranquilos”, concluyó el referente de la 'Bicolor'.