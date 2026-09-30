0

Yoshimar Yotún elogió a tres futbolistas de la selección peruana tras empate: "Muy importantes"

El volante de la selección peruana, Yoshimar Yotún, se pronunció luego del empate ante México y sorprendió al destacar el rendimiento de tres futbolistas de la 'Bicolor.

Angel Curo
Yoshimar Yotún elogió a tres futbolistas de la selección peruana tras empate
Yoshimar Yotún elogió a tres futbolistas de la selección peruana tras empate | Captura L1 MAX | Composición: Líbero
COMPARTIR

La selección peruana logró un valioso empate 1-1 ante México por el segundo amistoso de la fecha FIFA de setiembre y octubre. El equipo de Mano Menezes mostró uno de sus mejores partidos y tuvo ocasiones para poder quedarse con el triunfo. Precisamente, tras este encuentro, Yoshimar Yotún no dudó en halagar el rendimiento de tres futbolistas.

Rafa Márquez, DT de México, se rindió en elogios ante la selección peruana

PUEDES VER: Rafa Márquez, DT de México, se rindió en elogios ante la selección peruana: "Experiencia"

Yoshimar Yotún elogió a tres futbolistas de la selección peruana tras empate

El volante de la selección peruana conversó con las cámaras de ‘L1 MAX’ tras el final del partido y mostró su entusiasmo por el futuro del combinado nacional. Yoshimar Yotún aseguró que continuarán trabajando para elevar su nivel y llegar de la mejor manera a los próximos compromisos oficiales.

En esa línea, el referente nacional destacó la aparición de tres futbolistas: Oslimg Mora, Marco Huamán y Piero Magallanes. Yotún consideró que son jugadores prometedores y resaltó el rendimiento que mostraron durante el amistoso ante México.

Oslimg Mora, Marco Huamán, Piero Magallanes, Selección peruana

Oslimg Mora, Marco Huamán y Piero Magallanes destacaron en el Perú vs México

“El equipo va a ir mejorando, obviamente, claro que va a evolucionar. Queremos llegar a la Copa América y a las Eliminatorias con un equipo quizás mucho más consolidado, con jugadores que vienen apareciendo en la liga como Oslimg Mora. Creo que Huamán ya venía mucho tiempo con nosotros, pero hoy pudo jugar. Tuvimos una novedad en la selección como Magallanes, que hizo un gran partido, sostuvo.

Yoshimar Yotún se mostró ilusionado con el futuro de la 'Bicolor'

Del mismo modo, el futbolista de Sporting Cristal remarcó la importancia de que sigan apareciendo nuevos valores en el plantel y que tengan el deseo de dejar en alto la camiseta de la 'Bicolor'. Según explicó, esta renovación también permite que los jugadores más experimentados afronten el proceso con mayor tranquilidad.

Se van sumando chicos muy importantes, que quieren representar a su país, que quieren trascender en la selección. Y a nosotros, como ya un poco más grandes, nos deja bastante tranquilos, concluyó el referente de la 'Bicolor'.

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Fabián Bustos no podrá dirigir sus primeros partidos con Universitario en el Torneo Clausura

  2. Guillermo Salas, ex Alianza Lima, remece el mercado y firmó por club campeón peruano: "Éxitos"

  3. ¡Lo último! Fabián Bustos es nuevo DT de Universitario para buscar el tetracampeonato: "Vuelve"

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano