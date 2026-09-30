Rafa Márquez, DT de México, se rindió en elogios ante la selección peruana: "Experiencia"

La selección peruana logró rescatar un empate 1-1 ante México en su segundo amistoso en la fecha FIFA. El equipo de Mano Menezes logró mejorar su imagen en el terreno de juego y se mostró muy intenso y concentrado en lograr un resultado positivo. Tras el partido, el DT Rafa Márquez sorprendió al halagar a la ‘Bicolor’.

Rafa Márquez, DT de México, se rindió en elogios ante la selección peruana

Una vez finalizado el partido, el histórico exfutbolista y actual técnico de México, Rafa Márquez, conversó con los medios en conferencia de prensa y fue consultado por su análisis tras el empate ante la selección peruana.

El estratega mexicano no dudó en señalar que no quedó conforme con el rendimiento del ‘Tri’ y remarcó la importancia de continuar trabajando para mejorar el nivel del equipo. Sin embargo, sorprendió al destacar la experiencia del plantel peruano y valoró la actitud mostrada por sus dirigidos.

Rafa Marquez elogió a la selección peruana en conferencia de prensa

“Hay cosas por mejorar en tan poco tiempo que hemos tenido para trabajar. No estoy contento ni satisfecho, hay que seguir trabajando. La actitud de los chicos, ante un equipo peruano de mucha experiencia, creo que compitieron bastante bien”, señaló.

Por otro lado, el seleccionador mexicano resaltó la importancia de continuar potenciando a los jóvenes de cara al futuro y destacó la diferencia en el promedio de edad entre ambas selecciones.

“Sí queremos ayudar a los jóvenes, porque son el futuro del mañana y eso es lo que queremos dejar, una base, un legado, bases sólidas para intentar tener jugadores más completos. Creo en los jóvenes y por algo me atreví a hacer este once con gente muy joven. No sé el promedio de edad, creo que nosotros 24 y ellos 29 de Perú, o sea no sé quién más se pudiera atrever a hacerlo así”, concluyó el estratega.

Perú aún tendrá dos amistosos en esta fecha FIFA

La ‘Bicolor’ deberá volver a los entrenamientos lo más pronto posible para concentrarse en enfrentar a Canadá este sábado 3 de octubre y ante Colombia el próximo martes 6 de octubre. Estos partidos marcarán dos pruebas importantes para Mano Menezes y el final de su gira por Norteamérica.