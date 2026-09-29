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¡Apareció el goleador! Jairo Vélez anotó el 1-0 de la selección peruana sobre México
Jairo Vélez reapareció en la etapa dirigida por Mano Menezes y marcó el 1-0 de la selección peruana frente a México en el amistoso internacional.
La selección peruana se mide ante México en un amistoso internacional FIFA disputado en el Sports Illustrated Stadium, en Estados Unidos. Cuando el primer tiempo se encaminaba hacia el empate, surgió el máximo artillero de la era de Mano Menezes, Jairo Vélez, para poner el 1-0 de la Bicolor frente al conjunto azteca.
Jairo Vélez marcó el 1-0 de Perú sobre México
A los 26 minutos de la primera parte, Vélez recuperó un balón frente a un defensor mexicano y firmó el 1-0 de Perú con una definición imposible de frenar para Óscar García, arquero del conjunto norteamericano.
Video: Bicolor+
Con este gol, el futbolista ecuatoriano nacionalizado peruano festejó junto a sus compañeros la anotación que otorga ventaja a la blanquirroja, que aspira a lograr una victoria frente a los mexicanos.
Asimismo, Jairo Vélez sumó su quinto gol con la selección peruana, todos convertidos durante la etapa de Mano Menezes como técnico. Antes, el atacante ya había marcado ante Honduras, Haití y España.
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