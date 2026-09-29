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¡Apareció el goleador! Jairo Vélez anotó el 1-0 de la selección peruana sobre México

Jairo Vélez reapareció en la etapa dirigida por Mano Menezes y marcó el 1-0 de la selección peruana frente a México en el amistoso internacional.

Luis Blancas
Jairo Vélez marcó el 1-0 de Perú sobre México
Jairo Vélez marcó el 1-0 de Perú sobre México | Composición: Líbero
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La selección peruana se mide ante México en un amistoso internacional FIFA disputado en el Sports Illustrated Stadium, en Estados Unidos. Cuando el primer tiempo se encaminaba hacia el empate, surgió el máximo artillero de la era de Mano Menezes, Jairo Vélez, para poner el 1-0 de la Bicolor frente al conjunto azteca.

Perú vs. México juegan EN VIVO HOY por un partido amistoso internacional de fecha FIFA.

PUEDES VER: Perú vs. México EN VIVO HOY: transmisión del partido amistoso

Jairo Vélez marcó el 1-0 de Perú sobre México

A los 26 minutos de la primera parte, Vélez recuperó un balón frente a un defensor mexicano y firmó el 1-0 de Perú con una definición imposible de frenar para Óscar García, arquero del conjunto norteamericano.

Video: Bicolor+

Con este gol, el futbolista ecuatoriano nacionalizado peruano festejó junto a sus compañeros la anotación que otorga ventaja a la blanquirroja, que aspira a lograr una victoria frente a los mexicanos.

Asimismo, Jairo Vélez sumó su quinto gol con la selección peruana, todos convertidos durante la etapa de Mano Menezes como técnico. Antes, el atacante ya había marcado ante Honduras, Haití y España.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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