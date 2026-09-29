Guillermo Salas, ex Alianza Lima, remece el mercado y firmó por club campeón peruano: "Éxitos"

Alianza Lima ha contado a lo largo de su historia con varios entrenadores campeones, entre ellos Guillermo Salas, quien, pese a su escasa experiencia como técnico principal, logró conquistar el título nacional en 2022. Ahora, ‘Chicho’ asume un nuevo reto como entrenador de otro campeón del fútbol peruano: estamos hablando de Club Universidad de San Martín.

Guillermo Salas, extécnico de Alianza Lima, fichó por club campeón peruano

El periodista Gustavo Peralta señaló en el programa ‘Hablamos de Max’, emitido por L1MAX, que Salas ha sido nombrado nuevo director técnico de San Martín para afrontar el tramo final de la Liga 2 2026.

“Chicho Salas es nuevo técnico de la Universidad San Martín de la Liga 2. Ya empezó a entrenar. El equipo está jugando las últimas rondas. Éxitos para Guillermo y que le vaya bien”, afirmó el comunicador.

Guillermo Salas es nuevo técnico de Club Universidad San Martín de la Liga 2

Cabe señalar que, antes de asumir el desafío en el cuadro santo, Guillermo Salas dirigió a Santos FC, equipo de la segunda división peruana. No obstante, fue apartado del cargo después de desempeñarse como entrenador entre enero y agosto de 2026.

Asimismo, Chicho Salas ejerció como entrenador de Alianza Lima, tanto en el plantel principal como en las divisiones menores desde 2016 hasta 2023 y también dirigió a César Vallejo en el 2024.

¿Cómo le fue a Guillermo Salas en Alianza Lima?

Guillermo Salas inició su trayectoria como entrenador en las divisiones menores de Alianza y, con el tiempo, fue ascendiendo hasta encargarse del equipo de reserva. Más tarde, tras la salida de Carlos Bustos en 2022, asumió el mando del primer equipo y logró conquistar el título nacional de esa temporada. Sin embargo, en 2023 no pudo repetir esos resultados y dejó el cargo, antes de incorporarse a César Vallejo para 2024.