¿A qué hora juega Perú vs México y dónde ver partido amistoso por fecha FIFA?

Un nuevo examen para la 'Bicolor'. La selección peruana se mide ante México en el segundo amistoso que disputará en esta fecha FIFA y que se llevará a cabo en Nueva Jersey. Conoce todos los detalles sobre este encuentro que promete ser un buen termómetro para el equipo de Mano Menezes de cara a las Eliminatorias 2030.

¿Cuándo juega Perú vs México?

El partido amistoso entre Perú vs México se disputa este martes 29 de septiembre, en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey, en Estados Unidos.

¿A qué hora Perú vs México?

Repasa horarios para que no te pierdas el encuentro amistoso Perú vs México:

Perú, Colombia y Ecuador: 18.00

Chile, Bolivia y Venezuela: 19.00

Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 20.00

México y Honduras: 17.00

Estados Unidos: 19.00 (Miami y Nueva York) y 16.00 (Los Ángeles)

España: 1.00 (del día siguiente)

¿Dónde ver Perú vs México?

El encuentro se podrá ver en Perú por la señal de América Televisión y también por su plataforma América TVGO. Además, en territorio mexicano por Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7 y Azteca Deportes En Vivo.

Perú vs México: previa del partido

La selección peruana saldrá nuevamente al campo con el firme objetivo de pasar la página y reencontrar su mejor versión futbolística en este compromiso amistoso de Fecha FIFA. La 'Bicolor' llega a este cotejo tras sufrir un duro tropezón en su presentación anterior, en la que cayó goleada por 4-1 frente a Estados Unidos. Este choque se presenta como una oportunidad inmejorable para realizar los ajustes necesarios en el bloque posterior y corregir desconexiones que terminaron costando caro ante el elenco norteamericano.

El reto para el equipo patrio no será nada sencillo, pues al frente estará una selección mexicana que viene sumando minutos de alta exigencia competitiva y que arriba a este cotejo luego de registrar un empate 1-1 frente a Colombia. El cuadro 'Tri' buscará aprovechar los espacios en ofensiva para imponer condiciones, por lo que la Blanquirroja deberá mantener el orden táctico, la concentración durante los 90 minutos y la efectividad de cara al arco rival.

Selección peruana viene de caer 4-1 ante Estados Unidos.

Más allá del resultado inmediato, ambas escuadras asumen este enfrentamiento como un laboratorio de pruebas indispensable para consolidar el recambio generacional y proyectar a las figuras que encabezarán el nuevo proceso rumbo a las Clasificatorias para el Mundial 2030. Con plantillas que combinan hombres de experiencia y nuevos talentos, Perú y México prometen disputar un choque parejo, intenso y con mucho en juego a nivel de funcionamiento colectivo.