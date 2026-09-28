Jorge Sampaoli mandó mensaje a Carlos Desio y Sport Boys: "Estoy viviendo de cerca el gran momento del club"

Sport Boys atraviesa un gran momento en la Liga 1 2026. A siete fechas de culminar el Torneo Clausura, el cuadro rosado se mantiene entre los primeros puestos y con posibilidades de meterse a la gran final de la Copa de la Liga. El buen presente de la 'Misilera' es seguido tanto por sus rivales como por sus antiguos miembros, como Jorge Sampaoli, quien envió un mensaje de felicitación al club y su DT Carlos Desio.

Jorge Sampaoli y su mensaje para Sport Boys y Carlos Desio

El estratega del conjunto chalaco fue sorprendido en plena entrevista para L1 MAX con un mensaje grabado por el 'hombrecito', quien destacó su labor al mando del plantel y reveló que viene siguiendo de cerca su campaña. Sampaoli, quien dirigió a los rosados entre 2002 y 2003, envió un saludo a toda la afición de Sport Boys y les deseó los mejores éxitos para lo que resta de la temporada y con miras al año de su centenario.

"Hola buenos días, soy Jorge Sampaoli, acá desde Brasil. Le mando un gran saludo a todo el pueblo rosado de Sport Boys, estoy viviendo muy de cerca el gran momento que está viviendo el club deportivamente, y también le mando un gran abrazo a Carlos Desio que lo conozco mucho y es el responsable de que el Boys donde esté. Saludo a todos", fueron las palabras de Sampaoli.

Jorge Sampaoli llegó a Sport Boys en 2002

Tras escuchar el mensaje, Desio no ocultó la admiración y respeto que siente por Sampaoli: “Yo hoy soy técnico porque gracias a él, a trabajar con él. Me abrió un currículum muy grande. Yo gracias a Jorge le hice la casa a mis hijos. Siempre voy a ser un agradecido con él porque me abrió las puertas de algo que empezó como una ilusión”, expresó.

Números de Carlos Desio con Sport Boys

En lo que va del año, Carlos Desio ha dirigido un total de 25 partidos con Sport Boys, entre Liga 1 y Copa de la Liga, de los cuales ganó 12, empató siete y perdió seis.