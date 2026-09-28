Jairo Vélez reveló firme diálogo con Mano Menezes tras derrota de Perú: "Tenemos que seguir fuertes"

La selección peruana cayó goleada por 4-1 ante Estados Unidos y desató una enorme preocupación de cara al futuro. La ‘Bicolor’ había logrado empatar el partido, pero en la segunda mitad mostró una enorme falencia defensiva que terminó dejando un severo golpe anímico. Tras ello, Jairo Vélez sorprendió al revelar que el plantel tuvo un diálogo con Mano Menezes por este resultado.

Jairo Vélez reveló firme diálogo con Mano Menezes tras derrota de Perú

El volante de la selección peruana conversó con ‘Bicolor+’ y mostró su molestia por el abultado resultado que sufrió la selección peruana ante Estados Unidos. No obstante, Jairo Vélez reveló que Mano Menezes conversó con el grupo después de la derrota y les pidió mantener la fortaleza para afrontar el próximo compromiso.

Asimismo, el mediocentro de Alianza Lima señaló que el plantel está completamente enfocado en conseguir una revancha ante la selección mexicana y dejar atrás el duro golpe sufrido en el último amistoso. “(Mano Menezes) Dijo que tenemos que seguir fuertes. Ahora tenemos una revancha y toca pensar en eso”, comentó.

Jairo Vélez fue titular en la derrota ante Estados Unidos

Del mismo modo, Vélez remarcó que el 4-1 en contra fue un resultado inesperado y consideró que el penal sancionado a favor de Estados Unidos terminó afectando la concentración del equipo en un momento clave del encuentro. Sin embargo, evitó comentar directamente sobre el desempeño arbitral.

“Era un resultado que no esperábamos. Creo que el penal nos descontroló un poquito. El árbitro también, no hay excusa, pero creo que sí nos ayudó a descontrolar un poco y a partir de ahí el equipo dejó más espacios para el rival”, sostuvo.

Jairo Vélez no pudo brillar ante Estados Unidos

El popular ‘Chato’ Vélez venía mostrando un nivel superlativo con la camiseta de la selección peruana; sin embargo, ante Estados Unidos no pudo mostrar su mejor versión y careció de su creatividad para asociarse y crear juego. El volante se vio superado en gran parte de los duelos, aunque seguirá estando en la consideración del comando técnico.